Software-Unternehmen Intershop legt Geschäftszahlen vor

JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Jenaer Software-Unternehmens Intershop bilanziert am Donnerstag (09.00) in Jena das erste Halbjahr.



Die Geschäftszahlen werden zeigen, ob der Spezialist für Programme für den Internethandel seine Verluste verringern kann. Intershop war mit roten Zahlen in das Geschäftsjahr 2019 gestartet. Im ersten Quartal 2019 hatte das börsennotierte Unternehmen ein negatives Betriebsergebnis (Ebit) von 2,1 Millionen Euro verbucht. Im Vorjahreszeitraum lag das Minus nur bei 700 000 Euro.

Intershop hat sein Geschäft auf Cloudlösungen umgestellt. Kunden müssen damit keine Software-Lizenzen kaufen, sondern zahlen nur noch für die Nutzung der Programme für die Handelsplattformen. Dadurch soll sich der Umsatz kontinuierlicher als in der Vergangenheit entwickeln./ro/DP/fba