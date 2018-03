Software AG will erneut höhere Dividende zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Die Software AG will ihre Dividende abermals erhöhen.



Sie soll für das Jahr 2017 auf 65 Cent je Aktie steigen, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Damit werden über 48 Millionen Euro ausgeschüttet. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten mit einer Anhebung in dieser Größenordnung gerechnet. Im Jahr zuvor war die Dividende bereits auf 60 Cent gestiegen. Die Papiere des Unternehmens legten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs moderat zu.

Für die Aktionäre ist es die zweite gute Nachricht binnen kurzer Zeit: Erst am Dienstag hatte das Unternehmen eine Kapitalherabsetzung beschlossen. 2,4 Millionen zuvor erworbene Aktien sollen demnach eingezogen und das Grundkapital um gut 3 Prozent auf 74 Millionen Euro herabgesetzt werden./tos/edh