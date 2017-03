Software AG will Aktionäre mit steigender Dividende belohnen

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Die Software AG hält Wort und will die Dividende erhöhen.



Sie soll auf 60 Cent je Aktie steigen, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Darmstadt mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten mit einer Anhebung in dieser Größenordnung gerechnet. Anfang des Jahres hatte die Software AG bereits eine höhere Ausschüttung in Aussicht gestellt. Das Jahr zuvor hatte die Dividende bei 55 Cent gelegen.

Für die Aktionäre ist es die zweite gute Nachricht binnen kurzer Zeit: Erst Anfang des Monats hatte die Software AG ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Die Nummer zwei unter den deutschen Softwareherstellern nimmt dafür 100 Millionen Euro in die Hand und will bis zum 15. Mai eigene Aktien zurückkaufen./fbr