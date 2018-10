Software AG tauscht Vertriebschef aus - Vorstandschef will Wachstum anschieben

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Die Software AG tauscht ihren Vertriebsvorstand aus.



John Schweitzer übernimmt ab Anfang November die Aufgaben von Eric Duffaut, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Schweitzer ist 50 Jahre alt und hat unter anderem bei Europas größtem Softwarehersteller SAP Erfahrung im Vertrieb gesammelt.

Der seit August amtierende Vorstandschef Sanjay Brahmawar will der Software AG ein stärkeres Wachstum verordnen und dazu eine neue Strategie ausarbeiten. Duffaut hatte den Vertrieb des zweitgrößten deutschen Softwareherstellers in seiner vierjährigen Amtszeit stärker auf die Kundengruppen ausgerichtet, vor allem das Wachstum in der Sparte mit Integrationssoftware (DBP) stockte aber in den vergangenen Jahren des öfteren./men/he