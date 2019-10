Software AG: Noch Luft nach oben!

Die Aktie der der Darmstädter Software AG startete auch in den Donnerstagshandel mit einem Plus. Um mehr als ein Prozent ging es nach oben auf zunächst über 28,80 Euro. Auf die Woche gesehen liegt der Aufschlag bei satten zwölf Prozent, was zweifelsohne mit den starken Zahlen zum dritten Quartal 2019 zu tun hat, die das Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Geht es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung