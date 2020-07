Software AG: Jetzt Gewinne mitnehmen?

Software AG-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Denn der Kurs liegt derzeit rund sieben Prozent im Plus. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 40,44. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Mit dem Anstieg auf über 40,44 Euro verbessert sich die Technik nun spübar. Denn mit diesem Plus klettert die Aktie auf ein neues Top. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 38,32 EUR ausgelotet. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Wenn Sie Software AG bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen.

