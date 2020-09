Software AG: Hier ist Feuer drin!

Einen Blitzstart zaubert heute Software AG auf’s Parkett. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund vier Prozent nach oben. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 43,38 EUR ausgelotet. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Danach notiert Software AG in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 33,91 EUR. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

