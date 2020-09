Software AG: Heute Kasse machen?

Software AG ist heute im Bullenmodus. Die Aktie liegt immerhin rund zwei Prozent in der Gewinnzone. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 43,94 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Software AG, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund eins Prozent zum Monatshoch. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 44,50 EUR. Anleger sollten Software AG also unbedingt im Auge behalten.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Wenn es danach geht, verläuft Software AG nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 34,27 EUR befindet. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

Fazit: Sind das bei Software AG jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.