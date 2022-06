Software AG Aktie BEOBACHTEN – Platow Brief sieht Besserung, aber…

Software AG Aktie – BEOBACHTEN. Der Platow Brief will die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401) genauer beobachten. Nach den positiven Ergebnissen des Unternehmens im Q1 will Platow eine Verstetigung der Erfolge sehen, bevor man zu einem BUY kommt. Nach dem Motto „Eine Taube macht noch keinen Sommer“ will man abwarten, was die nächsten Monate „bringen“. Guter Anfang wurde gemacht und bringt den Platow Brief zu folgender Momentaufnahme:



Software AG – Besserung in Sicht?

Mehrfach haben wir darauf hingewiesen, dass die Digitalisierungsbranche trotz Inflationsdrucks, gestörter Lieferketten und Ukraine-Krieg auf Wachstumskurs bleiben dürfte (vgl. PB v. 1.6. und 23.5.). In die Riege der heimischen Technologiekonzerne fällt die Software AG, weshalb ein genauer Blick lohnt, zumal die Aktie (31,92 Euro; DE000A2GS401) mit einer Mai-Entwicklung von gut 7% zu den Top-Performern im MDAX gehörte.

Auslöser für die Kurserholung – nach einer langen Abwärtsbewegung – waren v. a. die Q1-Zahlen: Der Umsatz stieg wb. um 8% auf 206,0 Mio. (Vj.: 198,0 Mio.) Euro. Das EBIT konnte auf 30,0 Mio. (Vj.: 15,3 Mio.) Euro nahezu verdoppelt werden. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis lagen damit über den Schätzungen und v. a. die höhere Profitabilität (EBIT-Marge: 14,6%; +690 bps.) überzeugte.



„Software AG Aktie BEOBACHTEN“ reicht Ihnen nicht – Jetzt “4 Wochen gratis lesen und danach 30% sparen” Einziger Wermutstropfen: Der Auftragseingang im Bereich Digital Business (79,7 Mio. Euro; Umsatzanteil: 56%), in dem z. B. das Cloud-Geschäft gebündelt wird, erfüllte nicht die Erwartungen (Konsens: 80,6 Mio. Euro) – nicht zum ersten Mal. Dort liegen die Wachstumspotenziale, nachdem das Datenbankgeschäft (26%) gesättigt ist. Zuletzt haben wir PB-Lesern geraten, an der Seitenlinie zu bleiben, bis sich substanzielle Erfolge einstellen. Erste Verbesserungen sind nun erkennbar, ein einziger Zwischenbericht reicht uns jedoch noch nicht aus.

Software AG kommt auf die Beobachtungsliste. Software AG Aktie Chart – Powered by GOYAX.de

