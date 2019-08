SoftwareONE erneuert Status als Microsoft Azure Expert Managed Service Provider (MSP) (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Stans (ots) -SoftwareONE, ein weltweit führendes Unternehmen für Plattformen,Lösungen und Services, hat heute bekanntgegeben, dass seineMitgliedschaft im globalen Microsoft Azure Expert Managed ServiceProvider (MSP) Programm erneuert wurde. Das Programm zertifizierteinen ausgewählten Kreis der weltweit qualifiziertesten ManagedServices-Anbieter für Azure. Voraussetzung ist die erfolgreicheTeilnahme an einer anspruchsvollen Prüfung ihrer ManagedServices-Kompetenzen, die durch ein externes Unternehmen umgesetztwurde. Die Zertifizierung soll Organisationen dabei unterstützen,einen kompetenten Partner für ihre digitalen Transformationsprozesseund den Wechsel in Cloud-Umgebungen jeglicher Art und Größe zufinden. SoftwareONE stellt weltweit Hunderten Kunden Cloud ManagementServices wie Azure Management und Monitoring, Unified CloudManagement und Cloud Consumption Management auf Basis von PyraCloud,der Plattform-Management-Lösung von SoftwareONE, bereit.Dieter Schlosser, CEO SoftwareONE: "Die Anerkennung von Microsoftals einer von nur wenigen der fähigsten Managed Services Provider fürAzure erfüllt uns mit großer Freude und Demut. Täglich streben unsereMitarbeiter danach, unseren Kunden mit Blick auf Qualität undSchnelligkeit die weltweit besten Dienstleistungen bereitzustellen.Sie verstehen das Geschäft unserer Kunden, beraten sie technologischund ermöglichen es ihnen, den digitalen Wandel voranzutreiben. Ichfreue mich sehr, dass Microsoft nun erneut bestätigt hat, dass dieseLeistungen, also unsere Azure Managed Services, zu den besten derWelt gehören."Gavriella Schuster, Corporate Vice President One CommercialPartner Microsoft Corp., fügt hinzu: "Das Azure Expert MSP Programmbringt weiterhin hochqualifizierte Anbieter wie SoftwareONE mitEntscheidungsträgern zusammen. Im Zuge dessen hilft SoftwareONEOrganisationen bei ihren Bedürfnissen rundum Microsoft Azure undintelligenter Cloud-Lösungen in einfachen bis hin zu komplexenUmgebungen."Während Organisationen mit zunehmender Geschwindigkeit in diePublic Cloud ziehen, brauchen sie Partner mit einem hohen Maß anCloud-Expertise und -Erfahrung, um sie dabei zu begleiten. DasMicrosoft Azure Expert MSP Programm akzeptiert Partner, die eineReihe an hohen Anforderungen erfüllen - inklusive eines verifiziertenNachweises von herausragender Service-Bereitstellung für Kunden undtechnischer Expertise sowie dem erfolgreichen Abschluss einerunabhängigen Prüfung ihrer Managed Services, Mitarbeiter, Prozesseund Technologien.SoftwareONE Future Datacenter Technology bietet Managed CloudServices reaktiv und proaktiv auf weltweit führendenHyperscale-Plattformen wie Azure. Dieses Angebot ist an denBedürfnissen der Unternehmen hinsichtlich Infrastrukturen,Applikationen und Datenbanken ausgerichtet.Pressekontakt:SoftwareONEJanine HensenT +49 341 25 68 171janine.hensen@softwareone.comOriginal-Content von: SoftwareONE, übermittelt durch news aktuell