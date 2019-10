SoftwareONE: Schweizer Milliarden-IPO in den Startlöchern!

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Mit dem Börsengang von SoftwareONE steht der spektakulärste Schweizer Börsengang in 2019 neben dem von Stadler Rail (wir berichteten) in den Startlöchern. Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der IPOs von techorientierten Unternehmen wie WeWork (wir berichteten) oder TeamViewer AG (WKN: A2YN90) einen erschwerten Stand bei Investoren haben.

Nun hat das Management Details zum Börsengang mit einer kolportierten Marktkapitalisierung von bis zu 3,2 Milliarden Schweizer Franken (CHF) für die SoftwareONE Holding AG bekannt gegeben. So wird das von Rothschild und den Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS begleitete IPO an der SIX Swiss Exchange in einer Preisspanne von 16,50 bis 21,00 CHF pro Aktie lanciert. Der Startschuss für die Bookbuilding-Periode erfolgte am Montag. Der erste öffentliche Handelstag wird am oder um den 25. Oktober erwartet.

SoftwareONE hat sich die digitale Transformation von Organisationen auf die Fahne geschrieben. Diese sind – wie wir alle täglich erfahren – kontinuierlich dem digitalen Wandel unterworfen.

Die im schweizerischen Stans beheimatete Gesellschaft (SoftwareONE AG) hilft Unternehmen – unabhängig von deren Branchenzugehörigkeit – und Organisationen ihr Software-Portfolio zu managen. Dass SoftwareONE mit Marktführern wie Amazon Web Services (AWS), Adobe, IBM und Microsoft Partnerschaftsprogramme pflegt, kommt dem Unternehmen zugute. So ist SoftwareONE laut eigenen Angaben beispielsweise der „größte Vertriebspartner von Microsoft weltweit und der grösste Partner für Microsofts rasch wachsende Cloud-Plattform Azure“.

Konkret assistiert das Schweizer Unternehmen Kunden bei der Überwachung und Verwaltung von Softwarebeständen – sei es bei der Optimierung von Lizenzen, der effektiven Beschaffung oder der Bereitstellung von cloudbasierten Lösungen. Dabei arbeitet die Gesellschaft mit Kunden aller Größen und Regionen zusammen, um „die Software vor Ort oder remote, im Rechenzentrum oder in einer Multi-Cloud-Umgebung“ zu managen.

Modernisierung und Überwachung eines Software-Portfolios am Beispiel der PyraCloud

Mithilfe von SoftwareONEs plattformbasierter PyraCloud können Organisationen das eigene Software-Portfolio unter Ausrichtung auf Kostenoptimierung und Erreichen der Ziele steuern und verbessern.

Wachstumsstrategie in der Praxis: Akquisitionen ergänzen das Geschäftsmodell!

Am Beispiel der im Juni teilangeschlossenen InterGrupo (Option auf die vollständige Übernahme besteht) – Lateinamerikas führendem Anbieter für Cloudtechnologie-Consulting und Anwendungsmodernisierung – wird das Geschäftsmodell von SoftwareONE besonders deutlich. Ziel des Unternehmens aus Medellin (Kolumbien) ist es, bestehende oder neue IT-Anwendungslandschaften zu transformieren. So heißt es in der offiziellen Stellungnahme:

InterGrupo automatisiert Prozesse, um die Geschäftsaktivitäten ihrer Kunden zu beschleunigen. Daneben modernisiert das Unternehmen Bestandsanwendungen und migriert diese in Cloudtechnologien wie Microsofts Azure und AWS. Gleichzeitig werden neue Funktionalitäten wie Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen integriert.

Nächste IPO-Erfolgsgeschichte aus der Schweiz!

Zu den Konkurrenten von SoftwareONE zählen unter anderem das deutsche IT-Systemhaus Bechtle AG wie auch Cancom SE, die SD-Lesern bereits von unserem 100%-Tipp Vectron Systems bekannt ist.

Wie Bloomberg unter Berufung auf einen Insider berichtet, tradet SoftwareONEs Peer-Group-Unternehmen Softcat aus Großbritannien mit einem Enterprise Value/EBITDA-Multiple von 21. Aufbauend auf dem adjustierten EBITDA von SoftwareONE in Höhe von 187 Millionen Franken für 2018 würde dies laut Bloomberg-Artikel zu einem Unternehmenswert von „bis zu 4 Milliarden Franken“ führen.

Schon jetzt steht fest: der SoftwareONE-IPO ist die nächste Erfolgsstory aus der Schweiz! Auch wenn man SoftwareONE aufgrund ihres grundverschiedenen Geschäftsmodells kaum mit dem anderen Schweizer IPO-Highlight Stadler Rail vergleichen kann, scheint letztere im Zweifel das etwas werthaltigere Investment zu sein.