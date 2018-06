Softpower: Aktienanalyse vom 27.06.2018

Softpower weist zum 26.06.2018 einen Kurs von 0,4 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Softpower bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,2 und liegt mit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Home & Office Products) von 78,21. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Softpower auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Softpower mit einer Rendite von 80 Prozent mehr als 76 Prozent darüber. Die "Home & Office Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,25 Prozent. Auch hier liegt Softpower mit 76,75 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.