Softing Aktie: Ist das die richtige Entscheidung?

Weitere Suchergebnisse zu "Softing":

Ob das die richtige Entscheidung ist? Um was es geht: Am Freitag kündigte Softing an, auf ein bereits 2016 beschlossenes Programm zum Rückkauf eigener Aktien zurückgreifen zu wollen. Und zwar will das Unternehmen von kommenden Montag (6. April) an bis spätestens zum 30. April 2021 bis zu 90.000 eigene Aktien zurückkaufen. Insgesamt sollen dafür aber maximal 0,5 Mio. Euro aufgewendet werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung