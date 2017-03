Softe Lieblingsstücke! / Teppiche setzen persönliche Akzente im Raum (FOTO)

Wuppertal (ots) -Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V.:Der Boden wird textil - kuscheln erlaubt! Modern, dezentzurückhaltend oder laut, ob Langflor, Vintage oder Eyecatcher imPatchwork-Look - abgepasste Teppiche gehören zu den textilen Trendsam Boden und gestalten die eigenen vier Wände wohnlich undindividuell. Als eigenständiges Wohnaccessoires erleben Teppichezurzeit ein starkes Revival und passen sich perfekt in jedesWohnambiente ein, denn die Auswahl an Farben, Formen, Größen undHaptiken ist unendlich. Textiles für den Boden präsentiert sich heutevielfältig wie nie und der Läufer aus Omas Diele ist längst nichtmehr State of the Art!In klassischen Formaten oder mit Teppichfliesen alsFreestyle-Variante, die mit organischen Formen spielt, individuellgestaltet mit edlen Einfassungen, nach Wunschmaß oder fertigkonfektioniert - Teppiche passen sich dem persönlichen Stil undeigenen Ideen an. Bei den Dessins gilt, erlaubt ist, was gefällt:clean und kühl mit geometrischen Elementen, wild gemustert oderfloral üppig, ein- oder mehrfarbig.Doch nicht nur das Design macht Teppiche zu einem beliebtenGestaltungselement im Raum, sie bringen auch Wohlfühlatmosphäre undKuschel-Feeling auf jeden noch so harten Holz- oder Kunststoffboden.Gemütlich, fußwarm und nicht zuletzt mit positiven Auswirkungen aufdie Akustik sorgen sie für eine angenehme Raumatmosphäre und stehenals ausdrucksstarke Ergänzung für harmonisches Gesamtbild inKombination mit jedem anderen Bodenbelag. Abgepasste Teppiche - echtetextile Allrounder!Der Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V. (HEIMTEX)vertritt die Interessen von deutschen Industrieunternehmen derHeimtextilien-Branche und benachbarter Branchen. HEIMTEX bietetseinen Mitgliedern Hilfestellung u.a. in den Bereichen Wirtschafts-u. Designrecht, Arbeitssicherheit u. Energieeffizienz und stelltsomit eine breite Unterstützung im Tagesgeschäft sicher.www.heimtex.dePressekontakt:Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V.Hans-Böckler-Str. 20542030 WuppertalMartin AuerbachTel.: 0202 / 7597-20Mail: martin.auerbach@heimtex.deOriginal-Content von: Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie e.V., übermittelt durch news aktuell