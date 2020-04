Softdrinks zum Selbermischen - Einfach sprudeln, frisch genießen! (FOTO)

Hamburg (ots) - Den Lieblings-Softdrink jederzeit prickelnd, frisch und intensiv genießen? Dafür sorgen die neuen PepsiCo-Sirups von Sodastream, mit denen ab sofort der Geschmack ikonischer Softdrinks zuhause einzieht. Die Kultgetränke können jetzt in Sekundenschnelle einfach selbst gesprudelt werden und bieten zu jeder Gelegenheit eine spritzige Erfrischung.Dem Geschmackserlebnis sind hierbei keine Grenzen gesetzt - egal, ob eiskalte Pepsi, erfrischende 7UP, fruchtige Mirinda, Schwip Schwap oder belebendes Mountain Dew - für jeden ist die richtige Sorte dabei. Übrigens: Alle Sirups sind auch als zuckerfreie Variante erhältlich. So ist für jede Menge Abwechslung und prickelnd frischen Genuss gesorgt.In jeder 440ml Sirup-Flasche steckt maximaler Geschmack und purer Genuss. Damit lassen sich ganze 9 Liter Fertiggetränk der bekannten PepsiCo-Marken zubereiten, das entspricht in etwa der Getränkemenge eines regulären Sixpacks 6x1,5 Liter. Für den perfekten Genussmoment einfach eiskaltes Leitungswasser aufsprudeln, mit den beliebten PepsiCo-Flavours aufpeppen und fertig ist das spritzige Erfrischungsgetränk - und das ganz ohne das Schleppen von Sixpacks & Co.SodaStream x Pepsi - Einfach sprudeln, frisch genießen!http://www.sodastream.dePressekontakt:Blume PR GmbH & Co. KGGaußstraße 120D - 22765 HamburgTel.: +49 40 870 89 30Fax: +49 40 86 36 69E-Mail: SodaStream@blume-pr.deWebseite: http://www.blume-pr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58603/4574788OTS: SodaStreamOriginal-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuell