Softcat: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Softcat-Kurs wird am 05.01.2021, 15:54 Uhr an der Heimatbörse London mit 1521 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Softcat haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Softcat aktuell 1,2. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,39 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen". Softcat bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die Softcat ist mit einem Kurs von 1400 GBP inzwischen +17,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +19,09 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Softcat als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Softcat vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1169,25 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -16,48 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1400 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

