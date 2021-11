Softbank Group: Könnte das der Startschuss für einen Kursverdoppler sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Group":

Die Aktien der Softbank Group (WKN: 891624) haben ohne Frage bessere Tage hinter sich. Denn der japanische Beteiligungskonzern ist durch den breiten Abverkauf von chinesischen Technologieaktien im Rahmen von staatlichen Restriktionen unter die Räder gekommen.

So musste selbst die größte Portfolioposition Alibaba (WKN: A117ME) einen Kursverlust von über 50 % verzeichnen. Somit kein Wunder, dass Anleger die Softbank Group in den letzten Monaten gemieden haben. Die jüngsten Veröffentlichungen des Beteiligungskonzerns könnte dies jedoch wieder ändern!

Aktienrückkäufe als Programm

Denn die Ankündigung eines massiven Aktienrückkaufprogrammes führte bereits in den vergangenen Börsenwochen zu Euphorie am Kapitalmarkt. So sorgte die Ankündigung, dass die Softbank Group bis zu 15 % sämtlicher ausstehender Aktien zurückkaufen könnte, für zweistellige Kursgewinne.

Kein Wunder, denn die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass Aktienrückkäufe wesentliche Kurstreiber darstellen können. Wenngleich das Aktienrückkaufprogramm im März 2020 mehr als doppelt so hoch war, konnten sich die Aktien der Softbank Group in den darauffolgenden Monaten vervierfachen.

Net Asset Value im Detail

Doch nicht nur etwaige Aktienrückkäufe sorgen für gute Stimmung unter den Anlegern. Denn auch der Net Asset Value liegt deutlich höher, als der aktuelle Kurs vermuten lassen würde. So veröffentlichte die Softbank Group den NAV (Wert sämtlicher Beteiligungen dividiert durch die Anzahl der ausstehenden Aktien) mit Stand 01.09.2021.

So beträgt der NAV 93,53 Euro pro Anteilsschein, während der Aktienkurs lediglich bei 51,10 Euro liegt (Stand: 24.11.2021). Somit erhält man als Käufer der Softbank Group einen Teil des Portfolios geschenkt. Denn man zahlt 51,10 Euro je Aktie und bekommt dafür einen Portfoliowert von 93,53 Euro.

Zurückzuführen ist dieser Abschlag zum einen auf eine geringe Transparenz des Managements und zum anderen auf ein unausgewogenes Portfolio. Denn der Portfoliowert von Alibaba übersteigt jegliche andere Portfoliounternehmen deutlich. Dies lässt mich jedoch auch zum Schluss kommen, dass die Softbank Group vor allem für Anleger interessant ist, die eine Position in Alibaba-Aktien erwerben möchten.

Chance oder Risiko?

Aus meiner Sicht stellt die Aktie der Softbank Group mehr Chance als Risiko dar. Denn aktuell erscheinen die Restriktionen der chinesischen Regierung abzunehmen, sodass die Bewertung vieler chinesischer Technologieunternehmen interessant erscheint. Des Weiteren stellt die Differenz zwischen dem NAV und dem aktuellen Börsenwert einen gewissen Schutz für Aktionäre dar.

Nichtsdestotrotz sollte niemals die Risikokomponente vergessen werden. Da die Softbank Group hauptsächlich in Technologieunternehmen investiert und diese zumeist einen hohen Anteil an Fremdkapital aufweisen, würden sich etwaige Zinsanhebungen auf die Bewertung dieser Unternehmen überproportional negativ auswirken. Des Weiteren bleibt die Softbank Group in einer gewissen Art und Weise eine Blackbox. Denn dass das Unternehmen ungern mit dem Kapitalmarkt kommuniziert und nicht sonderlich transparent ist, stellt definitiv ein Warnsignal dar.

Daher sollte man selbst als risikofreudiger Anleger eine Investition über die Positionsgröße steuern und sich bewusst machen, dass die Softbank Group eine Aktie ist, die sich zweifelsohne verdoppeln, jedoch auch halbieren kann.

Softbank Group: Könnte das der Startschuss für einen Kursverdoppler sein?

Michael besitzt Aktien der Softbank Group und Alibaba. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Softbank Group.

Motley Fool Deutschland 2021