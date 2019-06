Softbank Aktie: Aktiensplit 1:2!

Wer sich am Dienstag wunderte, warum sich der Kurs der Softbank-Aktie in etwa halbiert hat, der sollte wissen: Hier gab es einen Aktiensplit. Und zwar wurde die Zahl der Aktien verdoppelt. Für jede Softbank-Aktie gab es eine weitere, sprich 1:2. Entsprechend hat sich die Notierung der Aktie in etwa halbiert. Solche Aktiensplits sind bei Softbank nichts Außergewöhnliches, wie der Blick in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung