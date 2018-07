Soft Skills und allgemeine IT-Kenntnisse stellen zukünftig wichtige Mitarbeiterqualifikationen dar

Wiesbaden (ots) - Die Vermittlung von Soft Skills und allgemeinenIT-Kenntnissen spielt in den Weiterbildungsstrategien deutscherUnternehmen eine zentrale Rolle. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) mitteilt, wurden bei der Fünften Europäischen Erhebungüber die berufliche Weiterbildung Kundenorientierung (50 %) undtechnische, praktische oder arbeitsplatzspezifische Fertigkeiten (52%) von jedem zweiten Unternehmen zu den wichtigsten Qualifikationenfür die zukünftige Unternehmensentwicklung gezählt. Es folgtenTeamfähigkeit (43 %) und Problemlösungskompetenz (30 %). AllgemeineIT-Kenntnisse, die im Zuge der Digitalisierung an Bedeutung gewinnen,gehörten für 35 % der Unternehmen zukünftig zu den wichtigstenQualifikationen.Auf technische, praktische oder arbeitsplatzspezifischeFertigkeiten entfielen im Jahr 2015 bei fast zwei Drittel derUnternehmen (64 %) die meisten Stunden interner oder externerLehrveranstaltungen. Kundenorientierung war bei 27 % der UnternehmenGegenstand der meisten Schulungsstunden, allgemeine IT-Kenntnisse bei20 %, Teamfähigkeit bei 16 % der Unternehmen.Im Rahmen der alle fünf Jahre stattfindenden Erhebung wurden 2015in Deutschland rund 12 000 Unternehmen mit mindestens 10Beschäftigten aus nahezu allen Wirtschaftsbereichen zu ihrenWeiterbildungsaktivitäten befragt.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Schulen, Berufsbildung, Weiterbildung, AusbildungsförderungTelefon: +49 (0) 611 / 75 37 37www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell