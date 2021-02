SoftIron ernennt Veteran 'Channel Chief' Phil Crocker zum VP Business Development & Channel

Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - SoftIron bereitet sich darauf vor, Open Source Software-Defined Storage der Unternehmensklasse für den Channel bereitzustellenSoftIron Ltd., der führende Anbieter von zielgerichteten und leistungsoptimierten Lösungen für Rechenzentren, gab heute mit der Ernennung des fünffachen "CRN Channel Chief" Phil Crocker zum VP Business Development and Channel einen spannenden neuen Meilenstein für das Unternehmen bekannt. Crocker hat die Aufgabe, das wachsende Business-Development-Team des Unternehmens zu leiten und das Channel-Partner-Programm mit Fokus auf HyperDrive®, SoftIrons Flaggschiff der Open-Source-basierten, softwaredefinierten Speicherlösung, auszubauen."Wir stehen als Branche an einem Wendepunkt, da Unternehmen überlegen, wie sie ihren Rechenzentrumsbetrieb skalieren, und SoftIron liefert innovative Lösungen, die sie in den Fahrersitz bringen", sagte Phil Straw, CEO von SoftIron. "Der Zugang von Phil Crocker, einer bewährten Führungspersönlichkeit, die enorm erfolgreiche Partnerprogramme aufgebaut hat, ist ein echter Segen für SoftIron. Wir erfinden neu, was möglich ist - nicht nur in Bezug auf die Leistung von Appliances für Rechenzentren, sondern auch in Bezug auf den Ansatz der Operationalisierung von Open-Source-Lösungen, die unsere Kunden befähigen. Mit dem Beitritt von Phil Crocker zu SoftIron haben wir einen der hellsten Köpfe in der Branche und ich glaube fest an seine Fähigkeit, die Vorteile, die SoftIron mit seinem aufgabenspezifischen Hardware-Ansatz für unsere Partner und Kunden geschaffen hat, weiter voranzutreiben.""SoftIron verändert das Paradigma der Datenspeicherung und hat die Art und Weise, wie Rechenzentrums-Appliances entwickelt und hergestellt werden, vom Quellcode aufwärts neu erfunden", sagt Phil Crocker, neu ernannter Vice President of Business Development and Channel bei SoftIron. "Als Herausforderer in der Branche der Rechenzentrums-Appliances legt SoftIron großen Wert darauf, strategisch zu sein. Wir spielen das lange Spiel und sind darauf fokussiert, aus jeder Entscheidung den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Ein Ansatz, der den Nutzen jedes einzelnen Gewinns maximiert, ist die Art und Weise, wie wir unsere Vertriebsorganisation und unsere Channel-Strategie aufbauen werden, bei der handverlesene Partner im Mittelpunkt stehen werden. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Channel-Partner, wenn sie das gesamte Spektrum des Pakets verstehen, das SoftIron ihnen und ihren Kunden bietet, uns als wichtiges Bindeglied in ihrem Go-to-Market-Angebot sehen werden. Das ist eine Fahrt, die Sie nicht verpassen wollen."Crocker kommt von Panasas zu SoftIron, wo er als Senior Director of Channel and Business Development das renommierte 'Panasas Accelerate'-Partnerprogramm entwickelte und umsetzte und dabei einen durchschnittlichen jährlichen Partnerumsatz von 70 % erzielte. Vor Panasas war Crocker acht Jahre bei EMC/Isilon tätig. Nachdem er die EMEA-Einheit von Isilon mitbegründet und die ersten europäischen Channel-Umsätze vorangetrieben hatte, leitete er als Global Channels Director für EMC/Isilon die Entwicklung und den Übergang des Channel-Programms des Unternehmens nach der Übernahme, was zu einer jährlichen Partner-Umsatzrate von 1 Mrd. USD führte. Er kommt zu SoftIron und arbeitet von seinem Büro in Bellevue, Washington.Registrieren Sie Ihr Interesse für SoftIrons Partnerprogramm hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3053547-1&h=1388659208&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3053547-1%26h%3D2203888309%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fengage.softiron.com%252Fenterprise-reseller-expression-of-interest-form%253F_ga%253D2.68116565.576267172.1612175493-1432757613.1580654146%253Futm_source%253DPress%252520Release%2526utm_medium%253DPress%252520Release%2526utm_campaign%253DPartnerProgramPR%2526utm_term%253DPartnerProgramPR%2526utm_content%253DPartnerProgramPR%26a%3DRegister%2Byour%2Binterest%2Bfor%2BSoftIron%2527s%2Bpartner%2Bprogram%2Bhere&a=Registrieren+Sie+Ihr+Interesse+f%C3%BCr+SoftIrons+Partnerprogramm+hier).Informationen zu SoftIron®SoftIron® ist der weltweit führende Anbieter von aufgabenspezifischen Appliances für Scale-out-Rechenzentrumslösungen. Seine überlegene, zweckbestimmte Hardware wird in Kalifornien entworfen, entwickelt und zusammengebaut, und es ist der einzige Hersteller, der eine überprüfbare Provenienz anbietet. SoftIrons HyperDrive® Software-definiertes Enterprise-Storage-Portfolio läuft mit Wire-Speed und ist speziell für die Optimierung von Ceph ausgelegt. HyperSwitch(TM) ist ihre Produktlinie von Top-of-Rack-Switches der nächsten Generation, die entwickelt wurden, um die Leistung und Flexibilität von SONiC zu maximieren. HyperCast(TM) ist ihre hochdichte, gleichzeitige 4K-Transkodierungslösung für die Bereitstellung auf mehreren Bildschirmen und in mehreren Formaten. SoftIron erschließt einen größeren Geschäftswert für Unternehmen durch die Bereitstellung von Best-in-Class-Produkten, frei von Software- und Hardware-Lock-in. Weitere Informationen finden Sie unter www.SoftIron.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1430324/Phil_Crocker.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3053547-1&h=4150359819&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3053547-1%26h%3D2114067297%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1430324%252FPhil_Crocker.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1430324%252FPhil_Crocker.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1430324%2FPhil_Crocker.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/557880/SoftIron_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3053547-1&h=2506126115&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3053547-1%26h%3D159724300%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F557880%252FSoftIron_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F557880%252FSoftIron_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F557880%2FSoftIron_Logo.jpg)Pressekontakt:Isaac LopezOmniScale Media360-576-5475isaac@omniscalemedia.comOriginal-Content von: SoftIron, übermittelt durch news aktuell