SoftGroup kooperiert mit MK² Software in der Benelux-Region, um pharmazeutische Serialisierung, Aggregation und Rückverfolgbarkeit anzubieten

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) - SoftGroup, der führende Anbieter von End-to-End-Rückverfolgbarkeitstechnologie in der MOEL-Region, gab heute den Abschluss einer Partnerschaft mit MK² Software bekannt, um Pharmaunternehmen in der Benelux-Region mit hochwertigen Software- und Hardwarelösungen für die Serialisierung und Aggregation zu versorgen, die alle Ebenen abdecken."Für pharmazeutische Unternehmen, die die steigende Anzahl von Anforderungen weltweit erfüllen müssen, bietet SoftGroup nicht nur ein globales Compliance-System, das die Compliance-bezogenen Geschäftsprozesse zwischen ihren Partnern sicherstellt, sondern auch eine agile Lösung, die sich leicht an die kontinuierlichen Änderungen und Weiterentwicklungen der Rückverfolgbarkeitsvorschriften anpassen lässt, indem sie bestehende Integrationen nutzt, die mit früheren Märkten durchgeführt wurden", sagt Anatoli Gochkov, Sales Manager bei SoftGroup. "Außerdem wird unsere Partnerschaft mit MK² Software es SoftGroup ermöglichen, die Bedürfnisse und Besonderheiten des Benelux-Marktes mit lokalem Fachwissen und Ressourcen in der Muttersprache Niederländisch besser zu verstehen, um die bestmögliche Erfahrung für unsere Kunden zu schaffen und gleichzeitig europäischen Qualitätssupport zu gewährleisten.""Unsere Partnerschaft mit SoftGroup ermöglicht es Pharmaunternehmen, die Expertise von MK² Software und die umfassende, aber einfach zu verwaltende, globale Compliance-Lösung von SoftGroup zu nutzen, um die Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit erfolgreich zu erfüllen sowie den nächsten Schritt zur Schaffung von Transparenz in der Lieferkette - die Implementierung der Aggregation - zu vollziehen", so Michel van Koningsbrugge, Inhaber von MK² Software - einem unabhängigen Spezialisten für Business Intelligence und Anwendungsentwicklung, der Unternehmen hilft, durch die Verbindung der verwendeten digitalen Systeme intelligenter zu werden.Um mehr über die SaTT-Lösungen von SoftGroup® zu erfahren und zu sehen, wie SoftGroup Pharmaunternehmen eine herausragende Flexibilität und die Möglichkeit zur Anpassung bietet und gleichzeitig die Unsicherheit hoher Kosten und zeitaufwändiger Implementierungen beseitigt, besuchen Sie bitte https://www.softgroup.eu/ oder kontaktieren Sie einen Vertreter von MK² Software (info@mk2software.nl).Informationen zu SoftGroupSoftGroup ist ein Softwareunternehmen, das der pharmazeutischen Industrie weltweit eine End-to-End-Rückverfolgbarkeitstechnologie zur Verfügung stellt. Unsere Lösungen decken alle Ebenen des Track & Trace-Prozesses ab, einschließlich der Aggregationsprozesse in der pharmazeutischen Produktion.SoftGroup ist zertifizierter Gateway-Anbieter und Trusted Partner der European Medicine Verification Organization (EMVO) und der Bulgarian Medicine Verification Organization (BgMVO) sowie Trusted Partner von GS1 Healthcare.SoftGroup ist Empfänger mehrerer renommierter Auszeichnungen für Qualität und Innovation in der MOEL-Region und setzt modernste Technologien ein, um seinen Kunden die agilsten Lösungen für ihre Serialisierungs- und Aggregationsanforderungen zu bieten.Informationen zu MK² SoftwareMK² Software ist ein unabhängiger Spezialist für Business Intelligence und Anwendungsentwicklung mit über fünfzehn Jahren Erfahrung. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in verschiedenen Branchen wie Pharma, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Personalwesen.MK² Software bietet auch eine benutzerfreundliche und kosteneffektive MKS-Verifizierungssoftware für das National Medicines Verification System (NMVS) in den Niederlanden.Darüber hinaus hat MK² Software die Zertifikate in Bezug auf Informationssicherheit (ISO 27001:2017) und Informationssicherheit im Gesundheitswesen (NEN 7510-1:2017) im Jahr 2020 erhalten. Mit diesen Zertifizierungen erfüllt MK2 Software alle Anforderungen an die Informationssicherheit im Allgemeinen und im Gesundheitswesen.Um mehr über die von MK2 Software angebotenen Pharma-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.mk2software.nl.Pressekontakt:Milena AtanasovaMilena.Atanasova@softgroup.eu+359 88 5943749Original-Content von: SoftGroup, übermittelt durch news aktuell