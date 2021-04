SoftBank Aktie: Wetten im Hypothekenmarkt!

Better.com hat einen Bewertungsschub und eine Kapitalspritze von SoftBank Group Corp (OTC:SFTBY) (OTC:SFTBF) erhalten.

SoftBank ist ein in Japan ansässiges Konglomerat und Manager des 100 Milliarden Dollar schweren Vision Fund. Dieses investiert 500 Millionen Dollar in Better.com, eine Website für Hypothekenkredite für Verbraucher, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag. Laut WSJ, das sich auf ungenannte Quellen beruft, wird Better durch die Investition ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!