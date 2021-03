SoftBank-Aktie: Strategiechef verlässt das Unternehmen!

Der Chief Strategy Officer Katsunori Sago des japanischen Investmentkonglomerats SoftBank Group Corp (OTC: SFTBF) (OTC: SFTBY) plant, das Unternehmen nach weniger als drei Jahren zu verlassen, da andere Führungskräfte an Bedeutung gewinnen, berichtet Bloomberg. Der GoldmanSachs Group Inc (NYSE: GS) Veteran, der im Juni 2018 zu SoftBank kam, wird am 31. März zurücktreten. Der 53-Jährige war ein wichtiges Mitglied des inneren Kreises ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!