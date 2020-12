SoftBank Aktie: SoftBank will heute den ersten SPAC-Börsengang beantragen!

SoftBank Group Corp. (OTC:SFTBY) wird am Montag einen Antrag auf einen Börsengang ihrer ersten Zweckgesellschaft stellen, berichtet Axios.

Was passiert ist:

Das japanische Konglomerat will bei dem Börsengang zwischen 500 und 600 Millionen Dollar einnehmen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Axios. SoftBank Investment Advisers, der 100-Milliarden-Dollar-Vision-Fondsmanager, wird Berichten zufolge das SPAC sponsern, das in ein neues Unternehmen investieren will, das nicht ...



