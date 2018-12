SoftBank hat es in den vergangenen zwanzig Jahren geschafft, sich von einer kleinen Firma zum größten Konzern Japans (nach Börsenwert) emporzuschwingen. Den meisten Anlegern dürfte die Aktie deshalb inzwischen ein Begriff sein, obwohl nicht jeder so genau zu sagen vermag, was eigentlich das Geschäftsmodell der SoftBank ist. Handelt es sich um eine klassische Bank? Oder um eine Beteiligungsgesellschaft? Finanztrends-Autor Sascha Huber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Finanztrends.TV.