Berlin (ots) - Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hat in Berlinbeim Finanzamt Einspruch gegen die Zahlung des Solidaritätszuschlags eingelegt."Zusammen mit zahlreichen Verfassungsrechtsexperten sind wir davon überzeugt,dass der Bundesfinanzminister seit Anfang des Jahres den Soli zu Unrechtkassiert. Wir haben deshalb die nötigen rechtlichen Schritte gegen die weitereErhebung eingeleitet", so INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr heute.Der Solidaritätszuschlag wurde in seiner jetzigen Form 1995 als Ergänzungsabgabeeingeführt. Die Einnahmen wurden für die Finanzierung derWiedervereinigungskosten verwendet. Dieser Verwendungszweck besteht inzwischennicht mehr. Erkennbar am Ende des Solidarpakts II zum 31. Dezember 2019. Warumes verfassungswidrig ist, dass der Soli dennoch weiter erhoben wird, hat derehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier,ausführlich dargelegt (http://bit.ly/SoliPapier).Die INSM muss ihren Arbeitnehmern den Solidaritätszuschlag vom monatlichenGehalt abziehen und zusammen mit der Lohnsteuer an das Finanzamt überweisen. Dadie INSM die fortdauernde Erhebung des Solis für verfassungswidrig hält, hat siebeim Finanzamt beantragt, den Zuschlag nicht weiter abführen zu müssen.Pellengahr: "Die Ergänzungsabgabe wird seit Ende 2019 nicht mehr benötigt.Deshalb hätte der Soli abgeschafft werden müssen. Ganz und für alle. Jetzt istes Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen. Wir werden die Abschaffung des Solisjuristisch durchsetzen und haben Einspruch gegen den Soli eingelegt. Das Ziel:So bald wie möglich soll das Bundesverfassungsgericht über den Solientscheiden."Mehr Informationen über den Einspruch der INSM und das weitere juristischeVorgehen finden Sie unter www.insm.de.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteiliches Bündnis ausPolitik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für die Grundsätze der SozialenMarktwirtschaft in Deutschland und gibt Anstöße für eine modernemarktwirtschaftliche Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden derMetall- und Elektro-Industrie finanziert.