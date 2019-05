(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des ersten Quartals 2019 auf das erste Quartal 2018; alle Angaben lauten in US-Dollar.)

Toronto und Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Cott Corporation(NYSE:COT) (TSX:BCB) gab heute die Ergebnisse des Unternehmens fürdas zum 30. März 2019 beendete erste Quartal bekannt."Ich freue mich über das Umsatzwachstum in unserem ersten Quartal,das andauernde starke Wachstum unseres Geschäftsbereichs Route BasedServices sowie die Entwicklung unseres Geschäftsbereichs Kaffee, Teeund Extraktlösungen", sagte Tom Harrington, Cotts Chief ExecutiveOfficer. "Am Ende des ersten Quartals bleiben wir unserenfinanziellen Zielen für 2019 verpflichtet", ergänzte Harrington.GLOBALE ENTWICKLUNG IM ERSTEN QUARTAL 2019- Umsatzsteigerung von 2 % auf 574 Mio. $ (7 % bereinigt um die inAnlage 8 ausgewiesenen Posten). Siehe folgende Tabelle für dasquartalsweise Umsatzwachstum nach Segment:KonsolidiertUmsatzbrückeUmsatz 1. Quartal $ 560,82018Route Based +34,3ServicesKaffee, Tee und +6,0ExtraktlösungenWechselkurseffekte -11,9(a)Veränderung der -4,1durchschnittlichenDurchlaufkostenfürRohkaffeeprodukteVeräußerter -10,5GeschäftsbereichCott Beverages LLCEliminierungen -0,5Umsatz 1. Quartal $ 574,12019(a) Siehe Anlage 5für Details nachBerichtssegmenten- Ausgenommen der Produktion von Softdrink-Konzentrat und desGeschäftsbereichs RC Cola International ("Cott Beverages LLC"), dieam 8. Februar 2019 verkauft wurden; die Bruttogewinnmarge inProzent des Umsatzes blieb mit 49,9 % unverändert. DerFixkostenhebel durch das Umsatzwachstum wurde durch negativeWechselkurseffekte sowie inkrementelle Betriebskosten inZusammenhang mit dem stärkeren Umsatzwachstum geschmälert.- Ausgenommen Cott Beverages LLC beliefen sich die VVG in Prozent vomUmsatz auf 47,8 % im Vergleich zu 47,6 %.- Die Zinsaufwendungen betrugen 19 Mio. $ im Vergleich zu 21 Mio. $,da die Schuldentilgung im Vorjahr dem gesamten Quartal 2019 zugutekam im Vergleich zu nur zwei Monaten im ersten Quartal 2018.- Der ausgewiesene Nettoverlust und der Nettoverlust je verwässerterAktie beliefen sich auf 20 Mio. $ bzw. 0,14 $ im Vergleich zu einemausgewiesenen Nettogewinn und Nettogewinn je verwässerter Aktie von5 Mio. $ bzw. 0,03 $. Das bereinigte EBITDA betrug 63 Mio. $ imVergleich zu 64 Mio. $, da das Umsatzwachstum durch negativeWechselkurseffekte und höhere Betriebskosten in Höhe von ca. 2 Mio.$ geschmälert wurde.- Die Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten von 24 Mio. $ abzüglichInvestitionsaufwendungen von 24 Mio. $ ergaben einen freienCashflow von null bzw. einen bereinigten freien Cashflow von 4 Mio.$ (bereinigt um die in Anlage 7 ausgewiesenen Posten) im Vergleichzu einem bereinigten freien Cashflow von 22 Mio. $ im Vorjahraufgrund der Zeitplanung des Umlaufkapitals und der positivenEffekte von anderen im Vorjahr ausgewiesenen Erträgen.ENTWICKLUNG DER SEGMENTE IM ERSTEN QUARTAL 2019Route Based Services- Umsatzsteigerung von 6 % (9 % ausgenommen Wechselkurseffekte) auf421 Mio. $. Siehe folgende Tabelle für Einzelheiten.Route Based ServicesUmsatzbrückeUmsatz 1. Quartal 2018 $ 398,1In Zusammenhang mit +20,2HOD WaterKundenwachstum/Volumen +3,6Preis/Mix +5,2Crystal Rock und +11,4Mountain Valley HODWaterEinzelhandel +6,6Filtration +0,5OCS +2,6Sonstige +4,4Veränderung ohne +34,3Wechselkurseffekte(a)Wechselkurseffekte -11,9Umsatz 1. Quartal 2019 $ 420,5(a) Der Zugang vonCrystal Rock undMountain ValleyabzüglichPCS-Veräußerung trug21 Mio. $ zumUmsatzwachstum bei(+11 Mio. $ "InZusammenhang mit HODWater", +3 Mio. $Einzelhandel, +2 Mio.$ OCS und +5 Mio. $Sonstige).- Der Bruttogewinn stieg um 4 % auf 243 Mio. $, angetrieben vor allemdurch das Umsatzwachstum. Die Bruttogewinnmarge in Prozent desUmsatzes betrug 57,7 % im Vergleich zu 58,4 %, da der Hebel durchdas Umsatzwachstum durch negative Wechselkurseffekte sowie höhereProduktionskosten in Zusammenhang mit dem Umsatzwachstumgeschmälert wurde.- Die VVG erhöhten sich auf 225 Mio. $ im Vergleich zu 215 Mio. $,was in erster Linie am Zugang der Geschäftsbereiche Crystal Rockund Mountain Valley lag.- Der Betriebsgewinn war mit 14 Mio. $ unverändert, während dasbereinigte EBITDA mit 60 Mio. $ ebenfalls unverändert war; Grundhierfür war, dass das Umsatzwachstum durch negativeWechselkurseffekte und höhere Produktionskosten in Höhe von ca. 2Mio. $ geschmälert wurde.Kaffee, Tee und Extraktlösungen- Umsatzsteigerung um 1 % (4 % bereinigt um die Änderung derdurchschnittlichen Kosten für Kaffee), angetrieben vor allem durchein Wachstum von 6 % bei verkauften Pfund Kaffee und Tee undVolumenwachstum von 10 % bei flüssigem Kaffee und Extrakten;geschmälert wurde dies teilweise durch den harten Preiskampf aufdem Markt für Röst- und Mahlkaffee für unterwegs. Siehe folgendeTabelle für Einzelheiten.Kaffee, Tee undExtraktlösungenUmsatzbrückeUmsatz 1. Quartal $ 146,12018Kaffeevolumen +7,7Kaffeepreis/-Mix -0,5Flüssiger Kaffee +2,0und ExtrakteSonstige -3,2Veränderung +6,0ausgenommenÄnderung derdurchschnittlichenDurchlaufkostenfürRohkaffeeprodukteVeränderung der -4,1durchschnittlichenDurchlaufkostenfürRohkaffeeprodukteUmsatz 1. Quartal 148,02019 $- Die Bruttogewinnmarge in Prozent des Umsatzes erhöhte sich auf 26,9% im Vergleich zu 26,5 %, angetrieben vor allem durch dieHebelwirkung von Volumensteigerungen während des Quartals.- Die VVG beliefen sich auf 36 Mio. $ im Vergleich zu 34 Mio. $,angetrieben vor allem durch steigende Vertriebskosten.- Der Betriebsgewinn betrug 3 Mio. $ im Vergleich zu 4 Mio. $,während sich das bereinigte EBITDA auf 9 Mio. $ im Vergleich zu 10Mio. $ belief; höhere Volumen bei Kaffee, Tee und Extrakten wurdendurch den harten Preiskampf auf dem Markt sowie höhere VVG-Kostengeschmälert.AUSBLICK AUF DEN UMSATZ FÜR DAS GESAMTJAHR 2019, DEN FREIENCASHFLOW UND WECHSELKURSEFFEKTECott visiert für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Konzernumsatzjenseits von 2,4 Mrd. $ und einen bereinigten freien Cashflow vonüber 150 Mio. $ an (ausgenommen Akquisitions-, Integrations- undsonstige zahlungswirksame Kosten). Diese Zielvorgaben berücksichtigenden Verkauf des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC, der mehr als 80Mio. $ zum Jahresumsatz beitrug, sowie erwartete negativeWechselkurseffekte von ungefähr 1 % auf den Umsatz für das Gesamtjahrauf Basis von Wechselkursen zum Ende des ersten Quartals.AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMMCott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigtenAktienrückkaufprogramms im ersten Quartal rund 0,6 Mio. Aktien zueinem Durchschnittspreis von 13,77 $ zurück, was rund 8 Mio. $entspricht.Darüber hinaus wurden im ersten Quartal 2019 0,2 Millionen Aktienim Gesamtwert von ungefähr 3 Mio. $ einbehalten, um dieSteuerverpflichtungen der Mitarbeiter in Zusammenhang mitaktienbasierten Prämien zu erfüllen.Der Vorstand von Cott genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm über12 Monate, das auf 50 Mio. $ begrenzt ist und am 14. Dezember 2018begonnen hat. Es hat das damals bestehende Programm ersetzt, das am6. Mai 2019 hätte enden sollen. Cott beabsichtigt, dieses Programmopportunistisch zu verwalten und von Zeit zu Zeit Rückkäufe zutätigen, wenn das Management glaubt, dass die Marktbedingungengünstig sind.Es kann keine Gewähr für die genaue Anzahl der Aktien gegebenwerden, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms in Zukunftzurückgekauft werden, sofern überhaupt, oder über den gesamtenDollarbetrag der Aktien, die in zukünftigen Perioden erworben werden.Cott kann den Kauf jederzeit einstellen, vorbehaltlich der Einhaltungder geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die im Rahmen desAktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien wurden eingezogen.TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ERSTEN QUARTALS 2019Die Cott Corporation wird heute, am 2. Mai 2019, um 10.00 Uhr ET(US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz veranstalten, um dieErgebnisse des ersten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lautenwie folgt:Nordamerika: (888) 231-8191International: (647) 427-7450Konferenz-Kennnummer: 6679655Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf derWebsite von Cott unter http://www.cott.com verfügbar sein. DieTelefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im BereichInvestor Relations auf der Website für einen Zeitraum von zwei Wochennach der Veranstaltung archiviert.INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATIONCott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee,Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasiertennationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus-und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es einführendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen,Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. UnserePlattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen inNordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenenVertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern undDistributoren unterstützt. So können wir Wohnstätten, Geschäfte,Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändlersowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.Nicht-GAAP-konforme KennzahlenZur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermitteltenFinanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konformeKennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekteund die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee sowieandere in den entsprechenden Anlagen ausgewiesene Posten aus, um dieAuswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zutrennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA aufglobaler und segmentaler Basis, um die Auswirkungen bestimmter Postenvom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott dieseangepassten Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmensverwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass dieseergänzenden Informationen für Investoren für ihre unabhängigeBewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegendenGeschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managementsnützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattungüber Zu- und Abflüsse der Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten derfortgeführten Geschäftstätigkeit, die gemäß GAAP ermittelt wurden, umZugänge zu Sachanlagen zur Darstellung des freien Cashflowsauszuschließen und um zahlungswirksame Akquisitions- undIntegrationskosten, eine Berichtigung des Nettoumlaufvermögens imZusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andereMittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflowsauszuschließen. Nach Ansicht der Geschäftsleitung liefert diesnützliche Informationen für Investoren, um unsere Leistung zubeurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zuvergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienenund strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionenin unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen,der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören.Die vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlenwerden zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cottveröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz fürdiesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieserErgebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlendie Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider undkönnen sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmenunterscheiden und daher nicht mit diesen vergleichbar sein.Safe-Harbor-ErklärungDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen imSinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21Edes Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen derGeschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen,Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durchCott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärenteRisiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihewichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichtetenAussage abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenenzukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf dieAnzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammszurückgekauft werden können, die Umsetzung unserer strategischenPrioritäten, zukünftige finanzielle und operative Trends undErgebnisse (einschließlich Cotts Ausblick auf Umsatz und den freienCashflow 2019) sowie damit zusammenhängende Aspekte. Diezukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellenPläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitungist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibtkeine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilungbeschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, inden Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren;unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugebenoder sich gegen solche steigenden Kosten und die Auswirkungen diesergestiegenen Preise auf unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit,unser Geschäft erfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, denpotenziellen Nutzen von Akquisitionen oder anderen strategischenChancen, die wir verfolgen, vollständig zu nutzen; potenzielleVerbindlichkeiten im Zusammenhang mit unseren jüngsten Veräußerungen;unsere Fähigkeit, die Umsatz- und Kostensynergien unserer jüngstenAkquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderenHerausforderungen zu realisieren; unser Risiko in Verbindung mitimmateriellen Vermögenswerten; Währungsschwankungen, die den Umtauschzwischen US-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischem Dollar undanderen Währungen sowie den Umtausch zwischen britischem Pfund undEuro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstigeVereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferantenaufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen ausunseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiterenErhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, dieEinhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unserenSchuldverträgen aufrechtzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, dieunsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicherVerbindlichkeiten zur Finanzierung unserer Akquisitionen; dieAuswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderennegativen Trends der allgemeinen Wirtschaftslage auf unsereGeschäftszahlen; jede Produktionsstörung in unserenProduktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unserenWasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistigesEigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- undSicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, diedurch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftungund Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren;Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wirtätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und dieAuswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler,regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcherpolitischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher undwettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Managementeinzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsereTarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern;Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, dievertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oderandere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmensicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividendeaufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen undRisiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitätenangemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung vonGesetzen und Vorschriften zu lösen, u a. dem U.S. Foreign CorruptPractices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhteSteuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denenwir tätig sind; die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz; undÄnderungen beim Bonitätsrating.Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollständig. DerLeser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf irgendwelchezukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunktihrer Veröffentlichung gelten. Die Leser werden dringend gebeten, dieverschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zuberücksichtigen, u. a. die Risikofaktoren, die im Jahresbericht(Annual Report) von Cott auf Formblatt 10-K und seinenQuartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen beiden Wertpapierkommissionen beschrieben sind. Cott verpflichtet sichnicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oderzukünftige Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es seidenn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.Website: www.cott.comCOTT CORPORATION ANLAGEKONSOLIDIERTE GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG(in Millionen US-Dollar,außer Aktienbeträge undBeträge pro Aktie,US-GAAP)UngeprüftDreiMonatezum30. 31.März März2019 2018Umsätze, netto $ 574,1 $ 560,8Umsatzkosten 291,2 287,3Bruttogewinn 282,9 273,5Vertriebs-, Verwaltungs- 272,1 261,1und GemeinkostenVerlust aus dem Abgang 1,9 1,3von Sachanlagen, nettoAkquisitions- und 4,8 5,0IntegrationskostenBetriebsgewinn 4,1 6,1Sonstiger Aufwand 5,5 (20,2)(Ertrag), nettoZinsaufwand, netto 19,3 20,8(Verlust) Gewinn aus (20,7) 5,5laufenderGeschäftstätigkeit vorErtragssteuernErtragssteueraufwand (1,0) 0,9(Erstattung)(Verlust) Gewinn aus $ (19,7) $ 4,6laufenderGeschäftstätigkeit,nettoNettogewinn aus - 357,4aufgegebenerGeschäftstätigkeit, nachErtragssteuern(Verlust) Gewinn, netto $ (19,7) $ 362,0Abzüglich: Auf - 0,6Minderheitsbeteiligungenentfallender Nettogewinn- aufgegebeneGeschäftstätigkeitAuf Cott Corporation $ (19,7) $ 361,4entfallender (Verlust)Gewinn, nettoAuf Cott Corporationentfallender (Verlust)Gewinn je Stammaktie,nettoUnverwässert:Laufende $ (0,14) $ 0,03GeschäftstätigkeitAufgegebene $ - $ 2,55Geschäftstätigkeit(Verlust) Gewinn, netto $ (0,14) $ 2,58Verwässert:Laufende $ (0,14) $ 0,03GeschäftstätigkeitAufgegebene $ - $ 2,51Geschäftstätigkeit(Verlust) Gewinn, netto $ (0,14) $ 2,54Gewichtetedurchschnittliche Anzahlder ausstehendenStammaktien (in Tausend)Unverwässert 135.948 139.953Verwässert 135.948 142.335Dividendenausschüttung $ 0,06 $ 0,06je StammaktieCOTT CORPORATION ANLAGEKONSOLIDIERTE BILANZDATEN(in Millionen US-Dollar,außer Aktienbeträge,US-GAAP)Ungeprüft30. 29.März Dezember2019 2018AKTIVAUmlaufvermögenBarbestand und $ 153,9 $ 170,8zahlungswirksame MittelForderungen aus 289,7 308,3Lieferungen undLeistungen, abzüglichWertberichtigungen in Höhevon 7,2 $ (9,6 $ zum 29.Dezember 2018)Vorräte 120,1 129,6Aktive 39,9 27,2Rechnungsabgrenzungspostenund sonstigesUmlaufvermögenSumme Umlaufvermögen 603,6 635,9Sachanlagen, netto 625,6 624,7Vermögenswerte aus einem 210,5 -Nutzungsrecht unterOperating LeaseFirmenwert 1.144,1 1.143,9Immaterielle 716,6 739,2Vermögenswerte, nettoAktive latente Steuern 0,9 0,1Sonstiges langfristiges 20,2 31,7Vermögen, nettoSumme Aktiva $ 3.321,5 $ 3.175,5PASSIVA UND EIGENKAPITALKurzfristigeVerbindlichkeitenKurzfristige Darlehen 63,1 89,0Kurzfristige Fälligkeiten 3,9 3,0bei langfristigenVerbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus 456,5 469,0Lieferungen und Leistungenund passiveRechnungsabgrenzungKurzfristige 42,3 -Verbindlichkeiten unterOperating LeaseSumme kurzfristige 565,8 561,0VerbindlichkeitenLangfristige Verschuldung 1.250,9 1.250,2Verbindlichkeiten aus 173,9 -einem Nutzungsrecht unterOperating LeasePassive latente Steuern 125,9 124,3Sonstige langfristige 54,0 69,6VerbindlichkeitenSumme Passiva 2.170,5 2.005,1AKTIENKAPITALStammaktien ohne Nennwert 899,0 899,4- 135.965.923 (29.Dezember 2018 -136.195.108) ausgegebeneAktienKapitalrücklage 71,3 73,9Gewinnrücklagen 277,3 298,8Kumulierter sonstiger (96,6) (101,7)umfassender VerlustGesamt-Aktienkapital der 1.151,0 1.170,4Cott CorporationSumme Passiva und $ 3.321,5 $ 3.175,5AktienkapitalCOTT CORPORATION ANLAGEKONSOLIDIERTEKAPITALFLUSSRECHNUNG(in Millionen US-Dollar,US-GAAP)UngeprüftDreiMonatezum30. 31.März März2019 2018Cashflow ausBetriebstätigkeiten derlaufendenGeschäftstätigkeit:(Verlust) Gewinn, netto $ (19,7) $ 362,0Nettogewinn aus - 357,4aufgegebenerGeschäftstätigkeit, nachErtragssteuern(Verlust) Gewinn aus $ (19,7) $ 4,6laufenderGeschäftstätigkeit, nettoBerichtigungen zurÜberleitung desNettogewinns (Verlusts)aus laufenderGeschäftstätigkeit auf denCashflow derBetriebstätigkeiten:Abschreibungen und 45,2 47,4WertberichtigungenAbschreibungen von 0,8 0,9FinanzierungskostenAktienbasierte 3,5 3,4VergütungsaufwendungenVorteil aus latenten (3,2) (0,2)ErtragssteuernVerlust aus 5,4 -GeschäftsveräußerungGewinn aus Schuldentilgung - (7,1)Verlust aus dem Abgang von 1,9 1,3Sachanlagen, nettoSonstige nicht 0,4 -zahlungswirksame PostenVeränderung der operativenVermögenswerte undVerbindlichkeiten,bereinigt um AkquisitionenForderungen aus 1,6 (12,7)Lieferungen und LeistungenVorräte (6,6) (9,1)Aktive (1,9) (4,3)Rechnungsabgrenzungspostenund sonstigesUmlaufvermögenSonstige Vermögenswerte 0,7 1,0Verbindlichkeiten aus (4,5) 7,7Lieferungen und Leistungenund Rückstellungen sowiesonstige VerbindlichkeitenNettobarmittel aus 23,6 32,9Betriebstätigkeiten derlaufendenGeschäftstätigkeitCashflow ausInvestitionstätigkeitender laufendenGeschäftstätigkeit:Akquisitionen, abzüglich (21,0) (27,8)erhaltener liquider MittelZugänge bei Sachanlagen (23,8) (29,8)Zugänge bei immateriellen (2,3) (2,2)VermögenswertenErlöse aus dem Verkauf von 1,4 1,9SachanlagenErlöse aus dem Verkauf von 50,5 -GeschäftsaktivitätenSonstige 0,1 0,2InvestitionstätigkeitZuflüsse (Abflüsse) der 4,9 (57,7)Nettobarmittel ausInvestitionstätigkeitender laufendenGeschäftstätigkeitCashflow ausFinanzierungstätigkeitender laufendenGeschäftstätigkeit:Tilgung von langfristigen (1,5) (262,7)VerbindlichkeitenFinanzschulden unter 25,0 0,6Asset-basiertenKreditgeschäften (ABL)Zahlungen unter (52,8) (0,6)Asset-basiertenKreditgeschäften (ABL)Prämien und Kosten bei - (12,5)Tilgung langfristigerVerbindlichkeitenAusgabe von Stammaktien 0,4 1,8Zurückgekaufte und (11,0) (5,6)eingezogene StammaktienFinanzierungskosten - (1,5)An die Stammaktionäre (8,2) (8,4)gezahlte DividendenSonstige 1,4 (1,3)FinanzierungstätigkeitAbflüsse der (46,7) (290,2)Nettobarmittel ausFinanzierungstätigkeitender laufendenGeschäftstätigkeitCashflow aus aufgegebenerGeschäftstätigkeit:Betriebstätigkeiten der - (84,7)aufgegebenenGeschäftstätigkeitInvestitionstätigkeiten - 1.228,6der aufgegebenenGeschäftstätigkeitFinanzierungstätigkeiten - (769,7)der aufgegebenenGeschäftstätigkeitZuflüsse der - 374,2Nettobarmittel ausaufgegebenerGeschäftstätigkeitEinfluss von 1,3 (4,8)Wechselkursänderungen aufden FinanzmittelbestandNettozunahme (Abnahme) des (16,9) 54,4Barbestands, derzahlungswirksamen Mittelund Zahlungsmittel mitVerfügungsbeschränkungBarbestand und 170,8 157,9zahlungswirksame Mittelund Zahlungsmittel mitVerfügungsbeschränkung,Beginn desBerichtszeitraumsBarbestand und $ 153,9 $ 212,3zahlungswirksame Mittelund Zahlungsmittel mitVerfügungsbeschränkung,Ende des BerichtszeitraumsCOTT CORPORATION ANLAGESEGMENTINFORMATIONEN(in MillionenUS-Dollar, US-GAAP)UngeprüftDrei Monate zum 30.März 2019(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen SummeUS-Dollar) Based undExtraktlösungen sonstigenServicesUmsätze, nettoLieferung von $ 258,6 $ - $ - $ - $ 258,6abgefülltem Wasseran Haushalte undBürosKaffee- und 48,6 120,2 - (1,6) 167,2Tee-DienstleistungenEinzelhandel 70,9 - - - 70,9Sonstige 42,4 27,8 7,2 - 77,4Summe $ 420,5 $ 148,0 $ 7,2 $ (1,6) $ 574,1Bruttogewinn $ 242,8 $ 39,8 $ 0,3 $ - $ 282,9Bruttogewinnmarge in 57,7 % 26,9 % 4,2 % - 49,3% %Vertriebs-, $ 224,5 $ 36,3 $ 11,3 $ - $ 272,1Verwaltungs- undGemeinkostenBetriebsgewinn $ 14,0 $ 3,4 $ (13,3) $ - $ 4,1(Verlust)Abschreibungen und $ 39,6 $ 5,5 $ 0,1 $ - $ 45,2WertberichtigungenDrei Monate zum 31.März 2018(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen SummeUS-Dollar) Based undExtraktlösungen sonstigenServicesUmsätze, nettoLieferung von $ 245,5 $ - $ - $ - $ 245,5abgefülltem Wasseran Haushalte undBüros (a)Kaffee- und 47,0 117,2 - (1,0) 163,2Tee-DienstleistungenEinzelhandel (a) 66,6 - - - 66,6Sonstige (a) 39,0 28,9 17,7 (0,1) 85,5Summe $ 398,1 $ 146,1 $ 17,7 $ (1,1) $ 560,8Bruttogewinn (b) $ 232,5 $ 38,7 $ 2,3 $ - $ 273,5Bruttogewinnmarge in 58,4 % 26,5 % 13,0 % - 48,8% %Vertriebs-, $ 214,9 $ 34,4 $ 11,8 $ - $ 261,1Verwaltungs- undGemeinkostenBetriebsgewinn $ 14,0 $ 4,0 $ (11,9) $ - $ 6,1(Verlust)Abschreibungen und $ 41,4 $ 5,7 $ 0,3 $ - $ 47,4Wertberichtigungen(a) Die Umsätze nachKanal unseresBerichtssegmentsRoute Based Servicesfür die drei Monatezum 31. März 2018wurden aktualisiert,um Umsätze in Höhevon 16,6 Mio. $ ausdem anderen Kanalauf den Kanal"Lieferung vonabgefülltem Wasseran Haushalte undBüros" umzubuchen,da diese Tätigkeitendem Vertriebskanal"abgefülltes Wasserfür Haushalte undBüros" zuzuordnensind. Des Weiterenwurden 3,5 Mio. $aus demEinzelhandelskanalauf den anderenKanal umgebucht, umdie Tätigkeiteneiner Akquisitionder jüngstenVergangenheit bessermit denen unsererUS-Sparte RouteBased Services inEinklang zu bringen.(b) BeinhaltetVerkäufe vonKonzentratenverbundenerUnternehmen anaufgegebeneGeschäftsbereiche.COTT CORPORATION ANLAGE 5ERGÄNZENDEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM- AUFTEILUNG DERUMSÄTZE NACHBERICHTSSEGMENTUngeprüft(in Millionen DreiUS-Dollar, außer MonateProzentangaben) zum 30.März2019Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen CottBased undExtraktlösungen sonstigen (a)ServicesUmsatzveränderung $ 22,4 $ 1,9 $ (10,5) $ (0,5) $ 13,3Wechselkurseffekte $ 11,9 $ - $ - $ - $ 11,9(b)Veränderung ohne $ 34,3 $ 1,9 $ (10,5) $ (0,5) $ 25,2WechselkurseffekteUmsatzveränderung 5,6 % 1,3 % (59,3) % 45,5 % 2,4in Prozent %Umsatzveränderung 8,6 % 1,3 % (59,3) % 45,5 % 4,5in Prozent ohne %Wechselkurseffekte(a) Cottberücksichtigt diefolgendenBerichtssegmente:Route BasedServices, Kaffee,Tee undExtraktlösungensowie Allesonstigen.(b)Wechselkurseffektesind die Differenzaus dem Umsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desaktuellenBerichtszeitraumsumgerechnet wird,und dem Umsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desvorherigenBerichtszeitraumsumgerechnet wird.COTT CORPORATION ANLAGEZUSÄTZLICHEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM -ERGEBNIS VOR ZINSEN,STEUERN UNDABSCHREIBUNGEN(EBITDA)(in MillionenUS-Dollar)UngeprüftDreiMonatezum30. 31.März März2019 2018(Verlust) Gewinn aus $ (19,7) $ 4,6laufenderGeschäftstätigkeit,nettoZinsaufwand, netto 19,3 20,8Ertragssteueraufwand (1,0) 0,9(Erstattung)Abschreibungen und 45,2 47,4WertberichtigungenEBITDA $ 43,8 $ 73,7Akquisitions- und 4,8 5,0Integrationskosten(a), (c)Aktienbasierte 3,3 2,4Vergütungsaufwendungen(d)Verlust aus - 0,3Rohstoffabsicherung,netto (e)Wechselkurs- und 1,0 (8,2)sonstige Verluste(Gewinne), netto (f)Verlust aus dem Abgang 1,9 1,3von Sachanlagen, netto(g)Gewinn aus der Tilgung - (7,1)langfristigerVerbindlichkeiten (h)Verlust aus 5,4 -Geschäftsveräußerung(i)Cott Beverages LLC 0,4 (0,5)(b), (j)Sonstige 2,3 (2,9)Berichtigungen, netto(k)Bereinigtes EBITDA $ 62,9 $ 64,0(a) BeinhaltetaktienbasierteVergütungsaufwendungenin Höhe von 0,2 Mio. $bzw.1,0 Mio. $ für dieam 30. März 2019 bzw.31. März 2018 endendendrei Monate imZusammenhang mit dengewährten Prämien imRahmen der Übernahmeunserer S&D- undEden-Geschäfte.(b) Auswirkung aufunser operativesGeschäft inZusammenhang mit demGeschäftsbereich CottBeverages LLC, der am8. Februar 2019veräußert wurde.Drei MonatezumPosition in 30. März 31.konsolidierter 2019 MärzGewinn- und 2018Verlustrechnung(Ungeprüft)(c) Akquisitions- und Akquisitions- und $ 4,8 $ 5,0Integrationskosten Integrationskosten(d) Aktienbasierte Vertriebs-, 3,3 2,4Vergütungsaufwendungen Verwaltungs- undGemeinkosten(e) Verlust aus Umsatzkosten - 0,3Rohstoffabsicherung,netto(f) Wechselkurs- und Sonstiger Aufwand 1,0 (8,2)sonstige Verluste (Ertrag), netto(Gewinne), netto(g) Verlust aus dem Verlust aus dem 1,9 1,3Abgang von Abgang vonSachanlagen, netto Sachanlagen, netto(h) Gewinn aus der Sonstiger Aufwand - (7,1)Tilgung langfristiger (Ertrag), nettoVerbindlichkeiten(i) Verlust aus Sonstiger Aufwand 5,4 -Geschäftsveräußerung (Ertrag), netto(j) Cott Beverages LLC Umsätze, netto (7,2) (17,7)Umsatzkosten 6,8 15,2Vertriebs-, 1,1 2,7Verwaltungs- undGemeinkostenSonstiger Aufwand (0,3) (0,7)(Ertrag), netto(k) Sonstige Vertriebs-, 2,3 1,0Berichtigungen, netto Verwaltungs- undGemeinkostenSonstiger Aufwand - (3,9)(Ertrag), nettoCOTT CORPORATION ANLAGEZUSÄTZLICHEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM -FREIER CASHFLOW UNDBEREINIGTER FREIERCASHFLOW(in Millionen US-Dollar)UngeprüftDreiMonatezum30. 31.März März2019 2018Nettobarmittel aus $ 23,6 $ 32,9Betriebstätigkeiten derlaufendenGeschäftstätigkeitAbzüglich: Zugänge bei (23,8) (29,8)SachanlagenFreier Cashflow $ (0,2) $ 3,1Plus:Zahlungswirksame 4,3 5,6Akquisitions- undIntegrationskostenBerichtigung des - 8,9Umlaufkapitals -RefrescoKonzentrat-Liefervertrag(a)Cott Beverages LLC (b) - 4,1Bereinigter freier $ 4,1 $ 21,7Cashflow(a) Erhöhung desUmlaufkapitals verbundenmit demKonzentrat-Liefervertragmit Refresco imZusammenhang mit derTransaktion.(b) Auswirkung auf unseroperatives Geschäft inZusammenhang mit demGeschäftsbereich CottBeverages LLC, der am 8.Februar 2019 veräußertwurde.COTT CORPORATION ANLAGEUND 8BERICHTSSEGMENTKAFFEE, TEE UNDEXTRAKTLÖSUNGENERGÄNZENDEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM- AUFTEILUNG DERUMSÄTZE UND DERBEREINIGTENUMSÄTZE(in MillionenUS-Dollar)UngeprüftCott Kaffee, Tee und(a) ExtraktlösungenDrei Drei Monate zumMonatezum30. 31. März 2018 30. 31.März März März2019 2019 2018Umsätze, netto $ 574,1 $ 560,8 $ 148,0 $ 146,1Veräußerter $ (7,2) $ (17,7) $ - $ -GeschäftsbereichCott Beverages LLCBereinigte Umsätze $ 566,9 $ 543,1 $ 148,0 $ 146,1Veränderung der $ 23,8 $ 1,9bereinigtenUmsätzeVeränderung der 4,4 % 1,3 %bereinigtenUmsätze in ProzentWechselkurseffekte $ 11,9 $ -(b)Auswirkungen der $ 4,1 $ 4,1Änderung derdurchschnittlichenKosten fürRohkaffee (c)Veränderung der $ 39,8 $ 6,0bereinigtenUmsätze ohneWechselkurseffekteund Auswirkungender Änderung derdurchschnittlichenKosten fürRohkaffeeProzentuale 7,3 % 4,1 %Veränderung derbereinigtenUmsätze ohneWechselkurseffekteund Auswirkungender Änderung derdurchschnittlichenKosten fürRohkaffee(a) Cottberücksichtigt diefolgendenBerichtssegmente:Route BasedServices, Kaffee,Tee undExtraktlösungensowie Allesonstigen.(b)Wechselkurseffektesind die Differenzaus dem Umsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desaktuellenBerichtszeitraumsumgerechnet wird,und dem Umsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desvorherigenBerichtszeitraumsumgerechnet wird.(c) DieAuswirkungen derÄnderung derdurchschnittlichenKosten fürRohkaffee stellendie Differenz ausdendurchschnittlichenKosten pro PfundRohkaffee imlaufendenBerichtszeitraumund dendurchschnittlichenKosten pro PfundRohkaffee desvorigenBerichtszeitraumsdar, multipliziertmit den imlaufendenBerichtszeitraumverkauften PfundKaffee.COTT CORPORATION ANLAGE 9ERGÄNZENDEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM(in MillionenUS-Dollar)UngeprüftDrei Monatezum30. März2019Cott - Veräußerte Cott -konsolidiert Geschäftsbereiche(a) bereinigtUmsätze, netto $ 574,1 $ 7,2 $ 566,9Umsatzkosten 291,2 6,9 284,3Bruttogewinn 282,9 0,3 282,6Bruttogewinnmarge 49,3 % 49,9 %in %Vertriebs-, 272,1 1,3 270,8Verwaltungs- undGemeinkostenVVG in % vom 47,4 % 47,8 %UmsatzVerlust aus dem 1,9 - 1,9Abgang vonSachanlagen, nettoAkquisitions- und 4,8 - 4,8IntegrationskostenBetriebsgewinn 4,1 (1,0) 5,1(Verlust)Sonstiger Aufwand 5,5 (0,3) 5,8(Ertrag), nettoAbschreibungen und 45,2 0,1 45,1WertberichtigungenEBITDA 43,8 (0,6) 44,4Berichtigungen 19,1 0,6 18,5Bereinigtes EBITDA $ 62,9 $ - $ 62,9Drei Monatezum31. März2018Cott - Veräußerte Cott -konsolidiert Geschäftsbereiche(a) bereinigtUmsätze, netto $ 560,8 $ 17,7 $ 543,1Umsatzkosten 287,3 15,4 271,9Bruttogewinn 273,5 2,3 271,2Bruttogewinnmarge 48,8 % 49,9 %in %Vertriebs-, 261,1 2,8 258,3Verwaltungs- undGemeinkostenVVG in % vom 46,6 % 47,6 %UmsatzVerlust aus dem 1,3 - 1,3Abgang vonSachanlagen, nettoAkquisitions- und 5,0 - 5,0IntegrationskostenBetriebsgewinn 6,1 (0,5) 6,6(Verlust)Sonstiger Ertrag, (20,2) (0,7) (19,5)nettoAbschreibungen und 47,4 0,2 47,2WertberichtigungenEBITDA 73,7 0,4 73,3Berichtigungen (9,7) (0,4) (9,3)Bereinigtes EBITDA $ 64,0 $ - $ 64,0(a) Cott BeveragesLLCCOTT CORPORATION ANLAGE10ERGÄNZENDE INFORMATIONEN- NICHT-GAAP-KONFORM -EBITDA UND BEREINIGTESEBITDA NACHBERICHTSSEGMENT(in Millionen US-Dollar)UngeprüftDreiMonatezum 30.März2019Route Kaffee, Tee Alle SummeBased undExtraktlösungen sonstigenServicesBetriebsgewinn (Verlust) $ 14,0 $ 3,4 $ (13,3) $ 4,1Sonstiger (Ertrag) (0,5) - 6,0 5,5Aufwand, nettoAbschreibungen und 39,6 5,5 0,1 45,2WertberichtigungenEBITDA (a) $ 54,1 $ 8,9 $ (19,2) $ 43,8Akquisitions- und 2,4 0,1 2,3 4,8IntegrationskostenAktienbasierte 0,9 0,2 2,2 3,3VergütungsaufwendungenWechselkurs- und 0,1 - 0,9 1,0sonstige Verluste, nettoVerlust aus dem Abgang 1,9 - - 1,9von Sachanlagen, nettoVerlust aus - - 5,4 5,4Geschäftsveräußerung (b)Cott Beverages LLC (c) - - 0,4 0,4Sonstige Berichtigungen, 0,6 - 1,7 2,3netto (d)Bereinigtes EBITDA $ 60,0 $ 9,2 $ (6,3) $ 62,9DreiMonatezum 31.März2018Route Kaffee, Tee Alle SummeBased undExtraktlösungen sonstigenServicesBetriebsgewinn (Verlust) $ 14,0 $ 4,0 $ (11,9) $ 6,1Sonstiger Ertrag, netto (8,6) (0,1) (11,5) (20,2)Abschreibungen und 41,4 5,7 0,3 47,4WertberichtigungenEBITDA (a) $ 64,0 $ 9,8 $ (0,1) $ 73,7Akquisitions- und 2,3 0,3 2,4 5,0IntegrationskostenAktienbasierte 0,6 - 1,8 2,4VergütungsaufwendungenVerlust aus - 0,3 - 0,3Rohstoffabsicherung,nettoWechselkurs- und (1,3) - (6,9) (8,2)sonstige Gewinne, nettoVerlust aus dem Abgang 1,3 - - 1,3von Sachanlagen, nettoGewinn aus der Tilgung (7,1) - - (7,1)langfristigerVerbindlichkeiten (e)Cott Beverages LLC (c) - - (0,5) (0,5)Sonstige Berichtigungen, 0,4 - (3,3) (2,9)netto (f), (g)Bereinigtes EBITDA $ 60,2 $ 10,4 $ (6,6) $ 64,0(a) EBITDA nachBerichtssegment wird ausdem Betriebsgewinnabgeleitet, da derBetriebsgewinn dieLeistungskennzahl ist,die normalerweise vomHauptentscheidungsträgerbei der Bewertung derLeistung unsererBerichtssegmente geprüftwird.(b) "Verlust ausGeschäftsveräußerung"ist in derkonsolidierten Gewinn-und Verlustrechnungunter "Sonstiger Aufwand(Ertrag), netto"berücksichtigt.(c) Auswirkung auf unseroperatives Geschäft inZusammenhang mit demVerkauf desGeschäftsbereichs CottBeverages LLC am 8.Februar 2019 nachaktienbasiertenVergütungsaufwendungenin Höhe von 0,2 Mio. $bzw. 0,1 Mio. $ für diedrei Monate zum 30. März2019 bzw. 31. März 2018.(d) Die Auswirkungen von"SonstigeBerichtigungen, netto"sind in derkonsolidierten Gewinn-und Verlustrechnungunter "Vertriebs-,Verwaltungs- undGemeinkosten"berücksichtigt.(e) "Gewinn aus derTilgung langfristigerVerbindlichkeiten" istin der konsolidiertenGewinn- undVerlustrechnung unter"Sonstiger Aufwand(Ertrag), netto"berücksichtigt.(f) Die Auswirkungen von"SonstigeBerichtigungen, netto"für Route Based Servicessind in derkonsolidierten Gewinn-und Verlustrechnungunter "Vertriebs-,Verwaltungs- undGemeinkosten"berücksichtigt.(g) Die Auswirkungen von"SonstigeBerichtigungen, netto"für "Alle sonstigen"beinhaltenBerichtigungen in Höhevon 0,6 Mio. $, die inder konsolidiertenGewinn- undVerlustrechnung unter"Vertriebs-,Verwaltungs- undGemeinkosten"berücksichtigt sind,sowie Berichtigungen inHöhe von (3,9 Mio. $),die unter "SonstigerAufwand (Ertrag), netto"berücksichtigt sind.Jarrod LanghansInvestor RelationsTel.: (813) 313-1732Investorrelations@cott.com (file:///E:/TempXE/Investorrelations@cott.com)Original-Content von: Cott Corporation, übermittelt durch news aktuell