Sofanella - Wohnzimmer zum Wohlfühlen: So geht's

Unterföhring (ots) - Online Möbelhaus 24 GmbHIm Wohnzimmer ist der Name im besten Fall Programm: Wohnlich soll es sein, zumZurücklehnen und Entspannen soll es einladen. Doch wie gelingt das am besten?Neben einer gemütlichen Couch ist auch das Ambiente essenziell: Heimtextilien,Deko und Wohnaccessoires sorgen gemeinsam mit einem durchdachten Raumkonzept füreine Wohlfühlatmosphäre der besonderen Art.Raumkonzept und Laufwege: Genauso wichtig wie die EinrichtungNur in wenigen Fällen lässt sich ein Zimmer baulich in einem großen Maßeverändern. Der Raumschnitt stellt ebenso wie die Lichtverhältnisse die Basisdar, auf der ein Wohnzimmer eingerichtet wird. Dennoch ist es wichtig, dieEinrichtung auf die räumlichen Gegebenheiten abzustimmen. Ein kleines Zimmer,das mit schweren und dunklen Massivmöbeln sowie einer wuchtigen Couchausgestattet ist, wirkt schnell überladen. So kommt in den meisten Fällen keinWohlfühl-Ambiente auf.Wichtig ist es daher, die Größe der Couch unbedingt auf die Raumsituationabzustimmen. Sinnvoll ist es hier, etwas planerische Vorarbeit zu leisten. Umnicht das Gefühl zu bekommen, immer um Hindernisse herumlaufen zu müssen,sollten ausreichend und großzügig bemessene Laufwege eingeplant werden.Hilfreich ist es, die Umrisse einer Couch und die von anderen Wohnzimmermöbelnmit einer Schnur am Boden abzulegen. So ist es leicht, ein Gefühl für dieBewegungsfreiheit im Wohnzimmer zu bekommen.Um die richtige Position für das Wunschsofa ausfindig zu machen, hilft es, eineSkizze vom Zimmer anzufertigen. Mit einem ebenfalls maßstabsgetreuen farbigenSofaumriss lassen sich die unterschiedlichsten Positionen für das Polstermöbelauf Papier ausprobieren und ausfindig machen. Wer in großen Räumen die Mitteaktiv miteinbezieht, profitiert von einem stimmigen Raumkonzept, das die Größedes Zimmers bestmöglich ausnutzt.Wichtig: Gerade bei der Platzierung des Fernsehers muss auch dieSonneneinstrahlung mit in Erwägung gezogen werden. Wer einen TV vor einerFensterfront platziert, die nur schwer abdunkelbar ist, wird häufig mit demGegenlicht Probleme bekommen.Sofas und Sessel für pure GemütlichkeitSteht der Plan für die Einrichtung soweit, geht es darum, ein Sofa zu finden,das zu den eigenen Ansprüchen passt. Familien profitieren von einer großzügigenWohnlandschaft, auf der jeder einen Platz findet. Auch die geschickteKombination von Sesseln und Sofas schafft eine individuelle Wohnwelt, die zumEntspannen einlädt.Um den Gemütlichkeitsfaktor zu erhöhen, ist es sinnvoll, bereits bei denplanerischen Überlegungen an die Wohntextilien und insbesondere die Teppiche zudenken. Durch einen Teppich lässt sich eine sprichwörtliche Insel derGemütlichkeit schaffen - und zwar dann, wenn die gesamte Sitzgruppe auf demTeppich steht. Das sorgt für warme Füße, farbige Akzente und die formaleTrennung vom übrigen Wohnzimmer. Gleichzeitig haben Teppiche auch eine positiveAuswirkung auf die Raumakustik: Sie schlucken den Schall und vermeiden einkühles Widerhallen.Wandbilder, Deko und Kissen - so wird's gemütlichDeko, Kissen und Wohnaccessoires verleihen einem Wohnzimmer seine persönlicheNote. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Generell lassen Deko-Gegenständeviel Raum für die individuellen Vorstellungen. Wer es reduziert liebt, greift zueiner Fotografie auf Leinwand aus dem letzten Urlaub oder einem selbstgestalteten Wandbild. So bleibt es persönlich, aber minimalistisch.Wer sich für Deko begeistern kann, findet zahlreiche Möglichkeiten, um Regale,Nischen und Fensterbretter in die Raumgestaltung einzubinden. Besondersgemütlich wirkt ein Wohnzimmer, wenn nicht nur Möbel, Teppiche und Accessoiresfür das gewisse Etwas sorgen. Auch Zimmerpflanzen machen die heimischen vierWände gemütlich und persönlich. Robust und absolut im Trend ist dasFensterblatt, die sogenannte Monstera, die bei genügend Licht in einem Korbebenso prächtig wirkt wie in einem weißen Keramik-Übertopf.