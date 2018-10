Wiesbaden (ots) - Die neue wortgewaltige Komödie von SönkeWortmann, DER VORNAME (Start: 18. Oktober), erzählt von einemFamilienessen, welches dank des Vornamens eines ungeborenen Kindesschnell eskaliert. Die Verfilmung des gleichnamigen erfolgreichenfranzösischen Theaterstücks überzeugt durch seinen blendendaufgelegten Cast und den pointierten Witz der Dialoge."Schauspielerisch ist der Film eindrucksvoll: Christoph Maria Herbstbietet eine intensive Leistung mit subtilen Wandlungen, die in seinerMimik deutlich sichtbar werden - die filmischen Mittel sind daraufausgerichtet, die Ensembleleistung glaubhaft zu vermitteln.Politische Zwischentöne werden dabei fast beiläufig eingeflochten undunterstreichen den wenig versöhnlichen Charakter dieser Inszenierung.Insgesamt eine eindrucksvolle Variante eines Kammerspiels, das seinetheatrale Herkunft nicht verleugnet, aber auch nicht exponierenmuss." Dies schreibt die fünfköpfige Expertenrunde der FBW in ihrerBegründung für die Auszeichnung mit dem höchsten Prädikat "besonderswertvoll".Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/der_vorname_1Mit BEING MARIO GÖTZE (limitierter Start: 18.10.) startet der neueDokumentarfilm von Aljoscha Pause über Mario Götze, der seit demSiegtor bei der WM 2014 als absoluter Fußballheld der Deutschen gilt- und nun nach Verletzung und Krankheit versuchen muss, seine Formwiederzufinden. Pause hat, in Zusammenarbeit mit demSport-Streaming-Dienst DAZN, Mario Götze über ein Jahr begleitet undüber 20 intensive Gespräche mit ihm geführt. Die unabhängige Jury derFBW verleiht BEING MARIO GÖTZE das Prädikat "wertvoll" und schreibtin ihrem Gutachten: "Über das Einzelschicksal hinaus weitet derRegisseur beim Besuch Götzes im Dortmunder Fußballmuseum den Blickauf die gesellschaftspolitische Stellung des Fußballs. Der Film folgtdem Sportler in zwei Strängen, die stilsicher und mit guten Gefühlfür Rhythmus und Abwechslung miteinander vermischt werden. Einsehenswerter Dokumentarfilm."Mehr dazu unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/being_mario_goetze_eine_deutsche_fussballgeschichteVeronika Raila kann nicht sprechen, nicht laufen, sich selbstversorgen. Sie leidet unter schweren körperlichen Beeinträchtigungenund dem Asperger-Syndrom. Als sie geboren wurde, bescheinigten dieÄrzte der Mutter für Veronika einen Intelligentsquotienten von Null.Heute studiert Veronika. Dank der Unterstützung ihrer Mutter kann siesich anhand einer gelernten Zeichensprache der Welt mitteilen. DerFilmemacher Mark Michel erzählt in seinem Langfilmdebüt SANDMÄDCHEN(Start: 18.10.) zusammen mit Veronika ihre Geschichte. Die Jury derFBW empfand es als besonders eindrucksvoll, "wie in diesemDokumentarfilm die Diskrepanz zwischen der äußeren Erscheinung unddem Innenleben eines Menschen verdeutlicht wird". Die die Erzählungenunterstützenden Sandmalereien von Anne Löper, drücken das fließendFlüchtige des Sandes, in dem Veronika Raila sich wiedererkennt, sodie Jury, mit einer "märchenhaften Poesie und Kraft aus". Auch diesmache den Dokumentarfilm zu einem "einfühlsam inszenierten Porträteiner Frau, die in ihrem Körper gefangen zu sein scheint, sich abereine erstaunliche geistige Freiheit erkämpft hat". Die Jury verleihtdem Film das Prädikat "wertvoll".Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/sandmaedchenAußerdem in dieser Woche mit Prädikat im Kino: Die spritzigfranzösische Beziehungs- und Gesellschaftskomödie von Agnes Jaoui,CHAMPAGNER & MACARONS - EIN UNVERGESSLICHES GARTENFEST, in der, sodie FBW-Jury, "charmant und mit Verve" geliebt, gestritten undgefeiert wird; die Rückkehr von Rowan Atkinson als JOHNNY ENGLISH -MAN STIRBT NUR DREIMAL, dem ungeschicktesten Agenten des britischenGeheimdienstes; und der liebevoll gestaltete und originell erzähltebelgisch-isländische Animationsfilm PLOEY - DU FLIEGST NIEMALSALLEIN.Mehr dazu unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/champagner_macarons_ein_unvergessliches_gartenfesthttps://www.fbw-filmbewertung.com/film/johnny_english_man_lebt_nur_dreimalhttps://www.fbw-filmbewertung.com/film/ploey_du_fliegst_niemals_alleinMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell