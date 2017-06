Hamburg (ots) -Seit den 90ern setzt Regisseur Sönke Wortmann auf Emotionen - obin Komödien, Dramen oder Fußballmärchen. Mit seinem aktuellen Film"Sommerfest", der ab dem 29. Juni im Kino zu sehen ist, begibt sichder 57-Jährige gedanklich zurück zu seiner ersten Jugendliebe. InMYWAY (EVT 07.06.) spricht er über das Projekt und verrät, warumMänner und Frauen seiner Meinung nach nicht zusammenpassen.Seit seinem Kassenschlager "Der bewegte Mann" aus dem Jahr 1994haben sich die grundlegenden Unterschiede zwischen den Geschlechternnicht geändert, findet Sönke Wortmann: "Ich glaube noch immer, dassFrauen und Männer eigentlich nicht zusammenpassen. Aber das hat jawiederum was. Wenn man so gegensätzlich ist, kann man daraus vielEnergie ziehen." Seiner Meinung nach brauchen Männer viel Zeit, umDinge zu begreifen, die Frauen schon lange wissen: "Das ist meineErfahrung. Frauen sind insgesamt intuitiver. Männer holen sievielleicht irgendwann wieder ein, wenn sie über 40 sind. Ich fangeauch gerade an, ein paar Dinge zu verstehen."Seinen aktuellen Streifen hat der Regisseur allen Jugendliebengewidmet. Die Entscheidung dazu fiel nach Drehende: "Ich hatte so einwarmes Gefühl, als der Film fertig war. Er endet sehr romantisch, undmir fiel meine erste Liebe wieder ein. Ich kann mich gut daranerinnern. Man wird ja völlig aus der Bahn geworfen." Kontakt zuseiner ersten Liebe hat er jedoch nicht mehr: "Wir waren erst 14, undnach einer Woche war schon wieder Schluss. Dann ging sie mit meinembesten Freund Udo."Die Abfuhr von damals hat der heute 57-Jährige mittlerweileüberwunden - und ist glücklich mit seiner zehn Jahren jüngeren FrauCecilia Kunz verheiratet: "Bei uns sind aber Distanz und Nähe dasEntscheidende. Ich bin viel unterwegs. Meine Frau ist ganz froh, wennich mal nicht zu Hause bin. Das hält die Beziehung frisch."Hinweis für Redaktionen:Das vollständige Interview erscheint in der neuen MYWAY-Ausgabe07/2017 (ab. 7 Juni 2017 im Handel). Auszüge sind bei Nennung derQuelle "MYWAY" zur Veröffentlichung frei.Über MYWAYMYWAY ist das Premium Magazin für Frauen in den besten Jahren -die Active Ager Premium 40plus - die ihr Leben selbstbestimmtgenießen wollen. Dabei vereint MYWAY immer das Beste aus drei Welten:den Glanz der Monatlichen, die Vielfalt der Vierzehntäglichen und denService der Wöchentlichen. Der Anspruch des Heftkonzepts ist es, derveränderten Lebenseinstellung der Forever Forties-Generation gerechtzu werden: "Jetzt lebe ich mal MYWAY!". Die Bedürfnisse derLeserinnen stehen dabei im Vordergrund. MYWAY bietet authentische undinspirierende Themen mit hohem Identifikations- und Community-Gefühl.Mit einer verkauften Auflage von 103.104 Exemplaren (IVW I/2017)erscheint MYWAY monatlich.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,MYWAY, SHAPE, InTouch Style und ab 29. März zusätzlich"einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen siedie unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzenBreite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch beiProduktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUMkennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicherGesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag diemarktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen.BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem dererfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften,über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV- Sendererreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalenPositionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaftfür Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, MYWAY, übermittelt durch news aktuell