Söder will in Golfregion neue Energielieferketten erschließen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will sich im Ausland um alternative Energielieferketten für den Freistaat bemühen. "Ich werde deswegen selbst in die Golfregion reisen, um zu versuchen, auch für uns Reserven für erneuerbare Energien mitzuerschließen", sagte der CSU-Chef am Dienstag in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag. Es gehe darum, die Versorgung für die Wirtschaft und die Menschen in Bayern zu sichern.

Deutschland müsse eine "Wasserstoffnation" werden, wie die Länder im Norden brauche es auch im Süden neue Partnerschaften für Wasserstoffallianzen, sagte Söder. Um den Süden als Industrieregion zu stärken, sei die Planung von Pipelines über Italien nach Norden wichtig. Es müsse auf der ganzen Welt nach Alternativen gesucht werden, damit neue Partnerschaften erschlossen werden könnten./ctt/had/DP/ngu