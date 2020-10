Söder verwundert über CDU-Parteitagsplanungen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat kein Verständnis dafür, dass die Schwesterpartei CDU trotz rasant steigender Corona-Zahlen derzeit noch an einem regulären Wahlparteitag im Dezember festhält.



Er wundere sich sehr, dass die CDU noch mit einem regulären Parteitag plane, sagte Söder am Montag nach Teilnehmerangaben in einer Schalte des CSU-Vorstands in Nürnberg. Er mahnte: "Es darf keine Privilegien für Politiker geben, bei allem Verständnis für Parteizwänge."

Ein CDU-Präsenz-Parteitag mit 1001 Delegierten soll am 4. Dezember in Stuttgart den Nachfolger von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wählen. Offen ist aber derzeit, ob das Treffen wegen der Corona-Infektionsentwicklungen überhaupt stattfinden kann./ctt/dm/jjk/DP/jha