Söder strebt Vorreiterrolle Bayerns im Bereich Klimaschutz an

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, hat bei den Klimaschutzgesetzen für Bayern eine Vorreiterrolle in Deutschland angekündigt. In der Koalition mit den Freien Wählern "werden wir uns ökologisch deutlich verstärken", sagte Söder in den "ARD-Tagesthemen". "Man kann auch grün werden, ohne die Grünen zu brauchen" erklärte der CSU-Mann.

Zur Personaldiskussion innerhalb der Partei wollte sich Söder nicht genau äußern. Auf die Frage, ob er das Amt als CSU-Chef machen würde, erklärte er "das steht jetzt überhaupt nicht zur Diskussion".

Foto: über dts Nachrichtenagentur