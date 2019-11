Söder sieht Grüne als Hauptherausforderer der Union

LEIPZIG (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus Söder sieht nicht die SPD sondern die Grünen als Hauptherausforderer der Union bei der nächsten Bundestagswahl. Die Grünen seien "natürlich" die Hauptherausforderer - "wer denn sonst", sagte Söder am Samstag beim CDU-Bundesparteitag in Leipzig. "Keiner weiß, was nach Wahlen ist und wie Demokraten dann eine Zusammenarbeit organisieren müssen."

Aber vor einer Wahl müsse man sich schon überlegen, wer "gesellschaftspolitisch, inhaltlich und personell" der Herausforderer sei. Er glaube nicht, dass es vor der nächsten Wahl TV-Duelle mit SPD-Kandidaten geben werde, so Söder weiter. Stattdessen werde man dort einen Grünen-Kandidaten stellen müssen. "Schwarz und grün ist zumindest bis zur Bundestagswahl nicht die Frage, sondern schwarz oder grün wird die Frage sein", fügte der CSU-Vorsitzende hinzu. Das sei die Realität. Auch zur aktuellen Debatte über den Kanzlerkandidaten der Union äußerte sich Söder. Dabei sei die Kernfrage, wer die Wahl gewinnen könne. "Mir ist egal wer Kandidat war. Ich will, dass auch über 2021 hinaus der Kanzler oder die Kanzlerin von der Union gestellt wird", sagte Söder. Das sei die entscheidende Frage.

Foto: über dts Nachrichtenagentur