MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach Bekanntwerden einer schweren Panne bei den Corona-Tests an bayerischen Autobahnen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen für Donnerstag und Freitag geplanten Besuch an der Nordsee abgesagt.



"Bayern geht vor", schrieb Söder am Mittwochabend auf Twitter./ctt/kre/DP/fba