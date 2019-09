BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Große Koalition hat sich mit dem Klimapaket laut Markus Söder "eindrucksvoll zurückgemeldet". "Das ist ein Pfad der Vernunft", sagte der bayerische Ministerpräsident und Vorsitzende der CSU der "Passauer Neuen Presse" (Montagsausgabe). "Natürlich stellt das nicht alle zufrieden. Aber es ist eben kein extremes Konzept, sondern die goldene Mitte der Vernunft", sagte Söder.

"Denn wir müssen darauf achten, dass wir Klimaschutz mit und nicht gegen die Bürger machen. Nur Auto-, Flug- oder Fleischverbot spaltet die Gesellschaft." Es gehe auch darum, sozial Schwächere und den ländlichen Raum nicht zu vergessen, so der CSU-Chef. Viele Menschen seien zum Beispiel auf das Auto angewiesen, gerade auf dem Land brauchen sie ein Auto, um zu ihrer Arbeit kommen. "Statt jeder Menge Verbote schaffen wir eine Fülle von Anreizen. Das ist ein echtes Konjunkturprogramm für den Klimaschutz." Forderungen aus der Wirtschaft nach Kompensation für höhere Kosten wies Söder zurück. "Den einen ist es zu wenig, den anderen zu viel, was wir machen. Das zeigt, dass das Konzept ausgewogen ist", sagte der bayerische Ministerpräsident. Er erwarte einen Schub für die Wirtschaft und jede Menge Innovationen. "Es führt kein Weg daran vorbei: Wir müssen etwas verändern. Die Bewahrung der Schöpfung gibt es nicht zum Nulltarif", so der CSU-Chef.

Foto: über dts Nachrichtenagentur