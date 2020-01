Söder ist auch ein Getriebener / Trotz guter Noten für den bayerischen Ministerpräsidenten und seine Regierung stagniert die CSU bei 36 Prozent. Von Christine Schröpf

Regensburg (ots) - Markus Söders Schlagzahl bleibt auf höchstem Level. DerCSU-Chef und bayerische Ministerpräsident schiebt in Berlin und München an,scheucht die Union aus der Komfortzone. Er ist dabei aber nicht nur Antreiber,sondern auch Getriebener. Die Nachbesetzung im bayerischen Kabinett, mit der erjetzt die Zahl der Frauen in der CSU-Ministerriege von vier auf fünf aufstockte,ist dabei die kleinste Fingerübung - verknüpft mit dem hoch erwünschtenNebeneffekt eines Signals an die weibliche Wählerschaft, der das Scheitern einerstarken Frauenquote beim vergangenen CSU-Parteitag nach teils erbärmlichgeführter Debatte in Erinnerung ist. Doch in der CSU geht es derzeit - wie inanderen Volksparteien - nicht nur um Details. Söder steht vor der Kernaufgabe,wie er ein weiteres Abbröckeln der CSU-Ergebnisse bei Wahlen stoppen kann. Derneue Bayerntrend des Bayerischen Rundfunks, in dem seine Partei bei 36 Prozentstagniert, muss ihn alarmieren. Obwohl Söders Ansehen wächst und die Arbeit derRegierung gut benotet wird, bleibt die CSU unter dem Wert der Landtagswahl. Esist offenkundig, dass es für Wähler selbstverständlich geworden ist, dass dieRegierungsarbeit insgesamt reibungslos läuft. Wohltaten wieBehördenverlagerungen oder Tausende neue Studienplätze mit all den Milliarden anKosten, lassen sich nicht automatisch in Stimmen ummünzen. Söder verhindert sonur ein weiteres Absacken der CSU. Das gilt auch für sein klugesKrisenmanagement, ohne das die CSU wohl unter 36 Prozent rangieren würde. Keinerkann Söder nachsagen, dass er Unmut im Land nicht hellwach registriert und zügigentschärft. Bauern, Naturschützer und alle anderen Beschwerdeführer rennen inder Staatskanzlei offene Türen ein. Ähnlich, in manchen Punkten noch exzessiver,wird diese Form der Bürgernähe von Koalitionspartner Hubert Aiwanger betrieben.Bemerkenswerterweise gilt auch für die Freien Wähler, dass sie trotz allerBetriebsamkeit gleichfalls in Umfragen hinter dem Resultat der Landtagswahlbleiben. Bürger reizt derzeit mehr das Neue und Frische, das die Grünenverkörpern. Das wird mit Sicherheit auch bei der Kommunalwahl am 15. Märzdurchschlagen. Zur Besonderheit der Grünen-Wähler zählt dabei, dass sie starkeParteitreue beweisen, unabhängig davon, wie stark der eigene Kandidat vor Ortist. Ein bedingungsloses Urvertrauen, das früher auch die CSU in ihrer Klientelkannte. Doch das ist Vergangenheit. So ist es deshalb nur ein Teil der Wahrheit,wenn Söder auf den Abwärtssog der großen Koalition in Berlin verweist, der dieErgebnisse in Bayern deckelt. Die Probleme sind vielschichtiger. Berlin bleibtfür die CSU dennoch eine Großbaustelle. Drängendstes Problem:Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der im Mautdesaster wie ein Luftikuswirkt, den Ernst der Lage verkennt und mit schlechtem Krisenmanagement dieSituation verschärft. Scheuer fehlt selbst in CSU-Kreisen jeder Rückhalt. EinAustausch des Ministers wäre konsequent, doch Söder steckt im Dilemma. Er planteinen großen Wurf, würde gerne im gleichen Zuge auch auf anderen Posten neueKöpfe installieren, mit denen die CSU bei der nächsten BundestagswahlErfolgschancen hat. Horst Seehofer wird deshalb zum Bundesinnenminister aufAbruf - er hätte das wohl in seinen Zeiten als CSU-Chef nicht anderspraktiziert. Söder käme gelegen, wenn er auch die Ressortverteilung imBundeskabinett neu verhandeln könnte - Landwirtschaft und Forschung liegen ihmnäher als Entwicklung und Verkehr. Vor diesem Hintergrund sind seine mehrfachenAppelle an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zum gemeinsamen Agieren zuverstehen. Zieht die Schwesterpartei bis zum Sommer nicht mit, startet er inEigenregie. Ihn treibt die Angst, dass ohne Neuanfang die Grünen und nicht dieUnion nach der nächsten Bundestagswahl stärkste Kraft sind und damit auch dieGestaltungskraft der CSU schwindet.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4494387OTS: Mittelbayerische ZeitungOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell