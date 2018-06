Berlin (ots) - (DBV, BDL, dlv) In ganz Deutschland heißt es andiesem Wochenende: Raus auf den Acker, rein in den Stall. Beimbundesweiten "Tag des offenen Hofes" am 9. und 10. Juni öffnenzahlreiche Bauernfamilien ihre Hoftore, bundesweit finden mehr als500 Veranstaltungen statt. "Der Tag des offenen Hofes ermöglichteinen spannenden Blick auf unsere Bauernhöfe für Jung und Alt", sagteder bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder am Freitag bei derAuftaktveranstaltung auf zwei Höfen im Landkreis Eichstätt. JoachimRukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, lädt Verbraucherherzlich ein: "Nutzen Sie dieses Wochenende, um sich persönlich einBild von der Landwirtschaft zu machen und von den Menschen, die IhreLebensmittel produzieren!"Auf dem Ziegelhof und dem Häringhof haben Söder und Rukwied dieTore gemeinsam mit Dr. Hermann Onko Aeikens (Staatssekretär imBundeslandwirtschaftsministerium), der bayerischenLandwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, Petra Bentkämper(Deutscher LandFrauenverband), Nina Sehnke (Bund der DeutschenLandjugend), Walter Heidl (Präsident des Bayerischen Bauernverbandes)und den beiden Bauernfamilien aufgestoßen. Damit ist das "Wochenendeder Landwirtschaft" offiziell eröffnet!Beim Rundgang auf den beiden Höfen zeigte sich MinisterpräsidentSöder beeindruckt: "Im Zuge der Digitalisierung wird der Landwirtimmer mehr zum modernen High-Tech-Unternehmer - mit Melkrobotern undsatellitengestützten vollautomatischen Erntemaschinen." Gleichzeitighob Söder die weiterhin wichtige Rolle der Bäuerinnen und Bauern imländlichen Raum hervor: "Unsere Landwirte sind eine tragende Säuledes Freistaats Bayern. Sie erhalten und pflegen unsere einzigartigeheimische Kulturlandschaft und versorgen die Menschen mit bestenbayerischen Lebensmitteln. Wir wollen insbesondere die kleinenBetriebe in den ländlichen Regionen stärken."Dr. Hermann Onko Aeikens, Staatssekretär im Bundesministerium fürErnährung und Landwirtschaft (BMEL), machte deutlich: "Für ihre harteArbeit verdienen die Bäuerinnen und Bauern höchsten Respekt undWertschätzung. Das Bundeslandwirtschaftsministerium wird auchweiterhin mit aller Kraft daran arbeiten, die gesellschaftlicheAkzeptanz der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelerzeugunginsgesamt und der Nutztierhaltung in Deutschland zu stärken. Diegroße Bereitschaft unserer Landwirtinnen und Landwirte,gesellschaftlich eingeforderte Veränderungen mitzugehen, muss von denVerbraucherinnen und Verbrauchern auch an der Ladenkasse honoriertwerden. Verbesserungen des Tierwohls gibt es nicht zu Nulltarif - nureine wirtschaftlich tragfähige Landwirtschaft kann auch nachhaltigsein!"Die bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft undForsten Michaela Kaniber sagte: "Der Tag der offenen Hofes ist fürunsere bäuerlichen Familienbetriebe eine wunderbare Gelegenheit, mitden Verbrauchern ins Gespräch zu kommen und ihnen zu zeigen, mit wieviel Herzblut und Sachverstand sie die Landschaft pflegen, ihre Tierehalten und hochwertige Lebensmittel erzeugen. So entstehtgegenseitiges Verständnis und gegenseitige Wertschätzung. Davonprofitieren alle, denn das führt letztlich auch zu mehr Wertschöpfungim ganzen ländlichen Raum."Einen großen Anteil am Dialog zwischen Landwirtschaft undVerbrauchern haben die Landfrauen. "Ich möchte besonders allen Frauenauf den Höfen und den Landwirtinnen danken - ohne sie wäre so einFesttag wie heute gar nicht möglich", sagte Petra Bentkämper,Präsidiumsmitglied beim Deutschen LandFrauenverband. "Das besondereist, dass die LandFrauen auf den Höfen nicht nur am Tag des offenenHofes, sondern jeden Tag im Erzeuger-Verbraucher-Dialog aktiv sind."Für die jungen Leute vom Land sind die Veranstaltungen einewichtige Gelegenheit für einen sachlichen Austausch: "DasLandjugendrezept gegen Populismus und alternative Fakten gilt auch inder Landwirtschaft. Für uns ist es selbstverständlich, Verbraucherund Berufsstand zusammenzubringen, um zu zeigen, wie Bauernfamilienihre Verantwortung gegenüber Tieren, Menschen, Natur und Umweltwahrnehmen. Heute wie an jedem anderen Tag", sagte Nina Sehnke,Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend.Davon können sich Verbraucher auch in Eichstätt überzeugen: aufdem Häringhof mit seinem neuen Stall samt Auslaufmöglichkeit fürMuttersauen und Ferkel stellt Landwirt Johannes Scharl das Tierwohlin den Mittelpunkt. Zusammen mit seiner Frau Barbara hat er einemoderne Schweinehaltung und Ferkelerzeugung aufgebaut, seit 2017nimmt der Betrieb an der Initiative Tierwohl teil. "So haben dieTiere jetzt mehr Bewegungsmöglichkeiten", sagte Scharl. Er ist stolzdarauf, dass der Häringhof zudem Demonstrationsbetrieb fürgewässerschonende Bewirtschaftung ist.Die Betriebsleiter vom Ziegelhof, Elfriede und Willibald Brems,führen einen Milchviehbetrieb. Auch dort sollen sich die Tierewohlfühlen: "Ziel auf unserem Familienbetrieb ist ein gesunder undstabiler Viehbestand, damit wir den Hof später mit gutem Gefühl anden Sohn übergeben können", sagte Willibald Brems. Mit einernachhaltigen und energiesparenden Milcherzeugung sowie einerWasseraufbereitungsanlage hat auch dort das Thema Umweltschutz großesGewicht.Für den "Tag des offenen Hofes" wüschen sich Bauernfamilien inganz Deutschland viele Besucher: "Wir wollen den Tag nutzen, umIhnen, den Verbrauchern zu zeigen, wie moderne Landwirtschaftaussieht. Lernen Sie unsere Höfe und unsere Arbeit kennen!", sagtenJohannes Scharl und Willibald Brems. Weitere Informationen und alleVeranstaltungen gibt's online unter www.offener-hof.de.