Söder: Impfung ist einzige Langzeitstrategie gegen Corona

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat mehr Tempo bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen gefordert. "Die Impfung ist die einzige Langzeitstrategie gegen Corona", schrieb er am Sonntag bei Twitter. "Wir müssen daher so schnell und so viel Impfstoff wie möglich besorgen."

Nur so könne man die Freiheit Stück für Stück zurückgewinnen. "Je mehr Impfungen, desto weniger Einschränkungen sind nötig", so der CSU-Chef. Zugleich sprach er sich erneut für eine Verlängerung des Corona-Lockdowns aus. Dieser müsse bis Ende Januar gelten. "Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen", schrieb er. Die Zahlen seien einfach noch viel zu hoch. Der CSU-Politiker rief dazu auf, bei den Maßnahmen "konsequent" zu bleiben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur