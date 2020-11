Söder: Einheitliche Corona-Schul-Regeln - Laschet: Besonnen handeln

BERLIN (dpa-AFX) - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor der Runde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderregierungschefs an diesem Montag schärfere und einheitliche Regeln für die Schulen verlangt.



"Ich werbe dafür, dass wir die Maskenpflicht überall einführen", sagte Söder am Sonntag im Format "Die richtigen Fragen" auf "Bild live". Wer Schule offen halten wolle, müsse auf Masken setzen, auch in der Grundschule.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte in dem Format zur Frage, ob im Dezember die Schulen generell geöffnet bleiben könnten: "Das kann man noch nicht beantworten, auch das hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab." Es gebe aber den großen Konsens aller 16 Länder, den Präsenzunterricht "so lange wie möglich und so sicher wie möglich zu erhalten". Wechselunterricht sei "immer nur die zweitbeste Lösung". Er empfehle, "ruhig und besonnen zu handeln". Entscheidungen könnten auf einer weiteren Ministerpräsidenten-Runde eine Woche später getroffen werden.

Söder sagte, man müsse "beim Thema Schule noch mal intensiv nacharbeiten". Wenn es zu Wechselunterricht käme, vor allem für ältere Schüler, gehe es um die Frage: "Wie können wir dann das Digitalformat weiter gestalten?"

Auf die Frage, ob es ein schönes Weihnachtsfest geben könne, sagte Laschet, realistischerweise könne man heute nicht beantworten, "ob ich Weihnachtsferien, ob ich Osterferien machen und ob ich nächstes Jahr heiraten kann". Wenn man bei den Kontaktbeschränkungen erfolgreich sei, "können wir Anfang Dezember leichter über Weihnachten reden als zum heutigen Tag".