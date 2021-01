Söder: Bayern sagt wegen Corona Faschingsferien im Februar ab

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In Bayern werden wegen der Corona-Krise die Faschingsferien abgesagt.



Die eigentlich vom 15. bis 19. Februar geplante Ferienwoche werde es nicht geben, in der Zeit könne Unterricht nachgeholt werden, der wegen der Pandemie ausgefallen sei, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach einer Sondersitzung des bayerischen Kabinetts in München mit./dm/DP/mis