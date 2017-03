Söder: Bayern kann sich Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren leisten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die viel diskutierte Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren (G9) in Bayern wird nach Ansicht von Finanzminister Markus Söder (CSU) nicht an finanziellen Fragen scheitern.



"Wir können es uns leisten", sagte Söder am Freitag in München. Wie viel den Freistaat die Abkehr vom umstrittenen Abitur nach acht Jahren (G8) kosten werde, sei aber noch offen und hänge letztlich an dem konkreten, aber noch nicht beschlossenen Konzept.

"Da sind noch viele Fragen offen", betonte Söder unter Verweis auf die am Nachmittag in der Staatskanzlei stattfindende Gesprächsrunde von Ministerpräsident Horst Seehofer, Kultusminister Ludwig Spaenle (beide CSU) und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände. Zudem habe die CSU-Landtagsfraktion sich noch keine abschließende Meinung gebildet und warte zunächst den Vorschlag der Staatsregierung ab. Innerhalb der CSU gibt es viele Befürworter der aktuellen Variante.

"Wichtig ist: alles was wir heute bestellen, muss später auch bezahlt werden", sagte Söder. Es müsse jedem in Bayern klar sein, dass es die Rückkehr nicht zum "Nulltarif für den Freistaat" geben werde. So seien etwa die Kosten für dann zusätzliches Lehrpersonal automatisch vom Land zu zahlen. "1000 Lehrer scheint eine realistische Zahl zu sein", sagte Söder. Was jedoch die Kosten für neue Schulen oder den Ausbau bestehender Gebäude angehe, müsse zusammen mit den kommunalen Kostenträgern "in einem fairen Prozess" besprochen werden./had/DP/mis