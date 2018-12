Sodexo: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

An der Heimatbörse EN Paris notiert Sodexo per 02.12.2018, 09:43 Uhr bei 91,75 EUR. Sodexo zählt zum Segment "Restaurants".

Unser Analystenteam hat Sodexo auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Sodexo erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -14,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Commercial Services"-Branche sind im Durchschnitt um -0,46 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -13,97 Prozent im Branchenvergleich für Sodexo bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,52 Prozent im letzten Jahr. Sodexo lag 26,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sodexo in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sodexo wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Sodexo mit einem Wert von 17,55 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Commercial Services" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,76 , womit sich ein Abstand von 48 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.