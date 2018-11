Das Sodexo Corpup Rydoo baut seine weltweite Präsenz aus und eröffnet Büros in Manila und Lissabon

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Warschau, Polen und Mechelen, Belgien und Paris (ots/PRNewswire) -Die All-in-One-Plattform für Reisebuchungs- undReisekostenmanagement Rydoo (https://www.rydoo.com/de) hat heutebekannt gegeben, zwei neue Büros in Manila und Lissabon zu eröffnen.Rydoo ist bereits in 63 Märkten tätig und bedient über 6.500 Kunden.Nun weitet das Unternehmen seine Präsenz in der Region Asien-Pazifikaus und erweitert auch sein Standort-Netz in Europa. "DasGeschäftsreise- und Reisekostenmanagement boomt (Prognosen sehen fürdas Jahr 2018 einen weiteren Anstieg der Ausgaben in Höhe von 7,1 %voraus, die dann bis 2022 wahrscheinlich 1,7 Billionen USD erreichendürften*). Der Markt ist auf der Suche nach einer globalen Lösung,die Mitarbeiter auf der ganzen Welt problemlos anwenden können",erklärt Sebastien Marchon, Geschäftsführer von Rydoo.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/741195/Rydoo_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/784866/Rydoo_Manila.jpg )Es ist an der Zeit, die Präsenz von Rydoo in Asien zu stärken...Mit Hauptsitzen in Paris, Mechelen und Warschau hat Rydoo(https://www.rydoo.com/de) bereits verschiedene Schritte eingeleitet,um sein Know-how im Bereich Reisekosten- undGeschäftsreise-Management auch in der APAC-Region zum Einsatz zubringen. Um seine Position in diesem Markt zu stärken, öffnet dasUnternehmen nun einen Standort in Manila und verfolgt damit gleichzwei Ziele: die bereits vorhanden Kunden, die in dieser Region tätigsind, besser zu unterstützen und die lokal steigende Nachfrage nacheiner Reise- und Reisekostenmanagement-Lösung zu bedienen.Mit über 6.500 Firmenkunden kann das Unternehmen eine lokaleErfolgsbilanz vorweisen und verfügt über mehrere Referenzen in derRegion....und auch die Position des Unternehmens in der EU zu festigenIn Europa entwickelt sich der Standort Lissabon gerade zu einemneuen Tech-Startup-Zentrum, in dem immer mehr talentierteArbeitskräfte mit Unternehmergeist zu finden sind. Um deninternationalen Erfolg von Rydoo weiter zu fördern, wird in derportugiesischen Hauptstadt bald der vierte europäische Standort (nachParis, Mechelen und Warschau) eröffnet. Das sogenannte Corpup(Kurzform für Corporation-Startup) wird bis Januar 2019 ganze 20 neueMitarbeiter beschäftigen. Dabei ergeben sich viele unterschiedlicheBeschäftigungsmöglichkeiten, zum Beispiel für Sales DevelopmentRepresentatives und Customer Success Manager. Rydoo ist auf der Suchenach neuen Talenten, die mehrere Sprachen sprechen undunterschiedliche berufliche Hintergründe vorweisen."Seitdem Rydoo vor fünf Monaten auf dem Markt eingeführt wurde,haben wir ein schnelles Wachstum verzeichnen können. Jetzt ist es füruns an der Zeit, unsere Präsenz in der Region Asien-Pazifik zuerweitern und neue Unternehmensstandorte zu eröffnen. Manila undLissabon sind großartige Standorte in Hinblick auf neue Talente undInnovationen", erklärt Sebastien Marchon, Geschäftsführer von Rydoo(https://www.rydoo.com/de).Didier Dumont, Geschäftsführer von Sodexo Mobility and Expense,sagt: "Unser Ziel ist es, Rydoo zum führenden Anbieter auf dem Marktfür Reise- und Reisekostenmanagement zu machen, und das weltweit. Wirermöglichen es Unternehmen und Mitarbeitern, zeitaufwendigeadministrative Aufgaben ganz einfach zu bewältigen und sich so aufdie wirklich wichtigen Dinge konzentrieren zu können. Auf diese Weisefördert das Sodexo Corpup Rydoo die Performance der Unternehmen."Rydoo zählt insgesamt 300 Mitarbeiter aus 24 Ländern.*GBTA BTI(TM) Ausblick - Weltweiter Jahresbericht und PrognoseRydoo.com (https://www.rydoo.com/de)Laden Sie die App herunter und probieren Sie sie aus!Follow us: Linkedin (https://www.linkedin.com/company/rydoo/) -Twitter (https://twitter.com/rydooapp) - Facebook(https://www.facebook.com/rydooapp) - Instagram(https://www.instagram.com/rydoo/)Informationen über RydooRydoo (https://www.rydoo.com/de) erfindet das Geschäftsreise- undReisekostenmanagement neu und vereinfacht dieses, indem es dasKnow-how der beiden Startups anwendet, aus denen es entstanden ist:Xpenditure und iAlbatros. Mit einem Team aus 300 engagiertenMitarbeitern ist Rydoo in über 60 Ländern tätig und seine 6.500Kunden (öffentliche und private Organisationen) profitieren von derBenutzerfreundlichkeit und Effizienz seiner kundenorientierten App.Rydoo ist ein Sodexo Corpup, eine Allianz zwischen zwei Startups undeinem großen Unternehmen.Informationen über SodexoGegründet 1966 von Pierre Bellon ist Sodexo heute der weltweitführende Anbieter für Services, die die Lebensqualität verbessern,ein wesentlicher Faktor in der individuellen und unternehmerischenPerformance. Sodexo ist in 80 Ländern tätig und unterstützt durchseine einzigartige Kombination aus On-Site-Services, Benefits andRewards Services und Personal and Home Services jeden Tag 100 Mio.Kunden. Sodexo bietet seinen Kunden ein integriertes Angebot, das dasUnternehmen in über 50 Jahren Erfahrung entwickeln konnte: vonGastronomie, Empfang, Wartung und Reinigung bis hin zur Gebäude- undGeräteverwaltung; von Services und Programmen, die das Engagement derMitarbeiter stärken, über Lösungen, die ihr Mobilitäts- undKostenmanagement vereinfachen und optimieren, bis hin zuInhome-Betreuung, Kinderbetreuungseinrichtungen undConcierge-Services. Der Erfolg und die Performance von Sodexo beruhenauf der Unabhängigkeit des Unternehmens sowie auf seinem nachhaltigenBusiness-Modell und seiner Fähigkeit, seine 460.000 Mitarbeiter rundum die Welt stets neu zu motivieren und weiterzubilden. DasUnternehmen Sodexo wurde in die Indizes CAC 40, FTSE 4 Good und DJSIaufgenommen.Pressekontakt:Brigitte Savournin, brigitte.savournin@rydoo.comOriginal-Content von: Rydoo, übermittelt durch news aktuell