Sodbrennen: Verdauungsspaziergänge helfen

Baierbrunn (ots) - Gegen Sodbrennen werden oft Magensäureblockerverordnet. "Solche Protonenpumpeninhibitoren (PPI) oder -hemmer sindfür die dauerhafte Einnahme gedacht. Da dies mit einigen Risikenbehaftet ist, wie Studien belegen, sollten PPI keinesfalls'routinemäßig' geschluckt werden", betont Allgemeinmediziner Dr. AxelBudahn aus Bremerhaven im Patientenmagazin "HausArzt". EineAlternative sei Alginat, ein Wirkstoff aus Blaualgen. Er "schwimme"auf dem Magensaft und hemme dessen Aufsteigen in die Speiseröhre.Auch säurebindende Mittel (Antazida), die es ohne Rezept in derApotheke gibt, können helfen. "Weitere Tipps: Lagern Sie denOberkörper beim Schlafen höher. Nehmen Sie über den Tag mehrerekleine Mahlzeiten zu sich statt wenige große", rät Budahn. Nach demEssen ein Glas Wasser zu trinken, neutralisiere einen Teil derMagensäure. "Machen Sie öfter einen kurzen Verdauungsspaziergang. Sogelangt die Nahrung besser vom Magen in den Darm."Sodbrennen gilt als Symptom der sogenannten Reflux-Krankheit."Beschwerden entstehen, weil Magensaft in die Speiseröhre steigt."Das passiert laut Budahn, wenn der Schließmuskel zwischenMageneingang und Speiseröhre, der Pförtner, nicht richtigfunktioniert. Um schweren Verläufen vorzubeugen, sollten schon dieersten Anzeichen ärztlich abgeklärt werden. "Dazu empfiehlt sichmeist eine Magenspiegelung."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband inKooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 4/2019wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.