Die Flaschen der exklusiven Royal Edition sollen versteigertwerden und sämtliche Einnahmen aus der Auktion gehen an SurfersAgainst Sewage (Surfer gegen Wasserverschmutzung), einer anlässlichder Hochzeit offiziell ausgewählten Wohltätigkeitsinitiative, diegegen die Umweltverschmutzung durch Plastik kämpft.Airport City, Israel (ots/PRNewswire) - Zu Ehren des Engagementsdes königlichen Paares für den Kampf gegen Einwegflaschen aus Plastikhat SodaStream, die weltweit größte Marke für Sprudelwasser, eineSerie seiner Flaschen in limitierter Auflage gestaltete. Diese sollenim Rahmen einer Auktion versteigert werden und die Einnahmen daraussollen an die Wohltätigkeitsinitiative gegen Plastikmüll SurfersAgainst Sewage gespendet werden. SodaStream ist als eine dertreibenden Kräfte, die Einwegplastikverpackungen aus der Weltverbannen wollen, sehr glücklich, die Aufmerksamkeit auf dieseglobale Gefahr lenken zu dürfen, indem es sämtliche Einnahmen aus derVersteigerung an Surfers Against Sewage spendet. Ausgewählt wurdediese Wohltätigkeitsinitiative vom königlichen Paar selbst.Zu diesem Zweck wurde unter Verwendung von modernsten 3D-Druckerneine Serie von Miniaturhüten kreiert, die zu 100 Prozent recycelbarsind. Jeder der fünf exklusiven Hutentwürfe lehnt sich aneinzigartigen Hutmodellen an, die zuvor von weiblichen Mitgliederndes Königshauses getragen wurden. Die Idee wurde von der israelischenInnovationsagentur Gefen Team entworfen und gemeinsam mit demglobalen Marketingteam von SodaStream weiterentwickelt.Die Flaschen der limitierten königlichen Edition werden aufroyalsodastream.com (http://royalsodastream.com/) versteigert, wobeiFans der Royals aus der ganzen Welt mitbieten können."Regierungen, Marken und im Grunde alle Menschen sollten dem Kampfgegen die Verschmutzung der Ozeane mit Plastikmüll eine extrem hohePriorität einräumen", sagte dazu Hugo Tagholm, Chief Executive vonSurfers Against Sewage. "Der Einsatz von SodaStream gegen Plastik undfür wiederverwendbare Flaschen ist ein großartiger Beitrag auf demWeg hin zu Meeresküsten ohne Plastikmüll, und der Getränkeindustriewird damit eine deutliche Botschaft gesendet. Dieses lustige undetwas skurrile Projekt zu Ehren der königlichen Hochzeit hebt dieDringlichkeit, dass der epidemische Verbrauch von Einwegplastikgestoppt werden muss, noch einmal hervor.""Ich ziehe respektvoll meinen Hut von dem königlichen Paar undwünschen den beiden zu ihrer Vermählung alles Gute", sagte DanielBirnbaum, Chief Executive Officer von SodaStream. "Ich binbegeistert, dass sie sich der Sache für eine Welt ohnePlastikflaschen angenommen und Surfers Against Sewage als eine ihreroffiziellen Wohltätigkeitsinitiativen ausgewählt haben. Ich hoffe,dass sich darüber noch mehr Menschen dieser Sache anschließenwerden."Erfahren Sie mehr über die Auktion und schauen Sie sich das Videozum "Making of" an: royalsodastream.com (http://royalsodastream.com/)Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich an:sodastream@alfredlondon.com / (0)207 033 6566Informationen zu SodaStreamSodaStream ist weltweit die Nummer 1 unter den Sprudelmarken.SodaStream ermöglicht Verbrauchern, in Sekundenschnelle ganzunkompliziert normales Leitungswasser in Sprudelgetränke zuverwandeln. Mit SodaStream trinken Verbraucher mehr Wasser, weil esplötzlich Spaß macht und es etwas Besonderes ist, gewöhnliches Wasserzu trinken. Trinkwassersprudler von SodaStream bieten eine extremvielseitige und innovative Alternative für Konsumenten, die ansonstenzu kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken in Flaschen und Dosengreifen. Die Produkte dienen der Gesundheit und fördern dasWohlbefinden, sind umweltfreundlich, kostengünstig, flexibel und esmacht Spaß, sie zu nutzen. Erhältlich sind die Produkte in mehr als80.000 Einzelhandelsgeschäften in 45 Ländern. Um weitere Informationdarüber zu erhalten, wie SodaStream Wasser zu einer spannenden Sachemacht, folgen Sie uns auf Facebook(https://www.facebook.com/Sodastreamuk), Twitter(https://twitter.com/SodaStreamUK) und Instagram(https://www.instagram.com/sodastreamgb/) und gehen Sie aufwww.sodastream.co.uk.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/690602/Royal_Bottle_Edition.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/330492/sodastream_international_ltd__logo.jpgOriginal-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuell