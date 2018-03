SodaStream nimmt sich mit einer Infomercial-Parodie selbst auf die Schippe

Reza Farahan aus der Reality-TV-Serie "Die Schahs von BeverlyHills" und Thor Björnsson von "Game of Thrones" präsentieren das alsAprilscherz gedachte satirische Infomercial "SodaSoak", das auch denUS-Einzelhandelspartner Bed Bath & Beyond mit einbeziehtMount Laurel, New Jersey (ots/PRNewswire) - SodaStreamInternational Ltd. (NASDAQ: SODA) veröffentlichte seinAprilscherz-Video 2018 mit Reza Farahan, einem der Stars derReality-TV-Serie "Die Schahs von Beverly Hills", in der Hauptrolleund einem Gastauftritt von Thor Björnsson (alias Der Berg) von "Gameof Thrones".Video ansehen: SodaSoak (https://youtu.be/aFMUPcuSsJs)Diese Parodie von SodaStream präsentiert die Innovation "SodaSoak"in einem Video im Infomercial-Stil. Das vermeintliche Zusatzgerät zumKarbonisieren des Badewassers ist bei BedBathandBeyond.com(http://www.bedbathandbeyond.com/) oder GetSodaSoak.com(https://getsodasoak.com/) zu einem außergewöhnlichen Preisnachlassvon 98 % erhältlich!Das Drehbuch liefert ein perfektes Chaos aus absurden Situationenund humorvollen Szenen: von Reza Farahan, der im Anzug aus einer mitErdbeeren gefüllten Badewanne steigt, bis zu Thor Björnsson, der seinSprudelbad ganz verzückt genießt."SodaStream sucht immer nach revolutionären Gelegenheiten, etwasWitziges zu bringen, und der 1. April ist ideal dafür", sagt DanielBirnbaum, CEO von SodaStream. "Es war ein besonderes Vergnügen, mitunserem geschätzten Einzelhandelspartner Bed Bath & Beyondzusammenzuarbeiten, damit die Parodie realistischer wirkt.""Wir arbeiten besonders gerne mit Marken, die die Zukunftrepräsentieren. SodaStream mit seiner Technologie, seinem Design undnachhaltigen Getränkelösungen ist eine solche Marke", erklärt ArthurStark, Präsident von Bed Bath & Beyond. "Spaß beiseite - Sie könnenSodaSoak zwar nicht bei Bed Bath & Beyond kaufen, aber es ist keinAprilscherz, dass der SodaStream Wassersprudler zum Sonderpreiserhältlich ist."Informationen zu SodaStreamSodaStream ist weltweit die Nummer 1 unter den Sprudelmarken. MitSodaStream können Verbraucher in Sekundenschnelle ganz unkompliziertnormales Leitungswasser in Sprudelgetränke mit oder ohne Geschmackverwandeln. Mit SodaStream macht gewöhnliches Wasser mehr Spaß undschmeckt besser - und Verbraucher trinken so mehr Wasser.Trinkwassersprudler von SodaStream bieten eine hochdifferenzierte undinnovative Alternative für Konsumenten, die ansonsten zukohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken in Flaschen und Dosengreifen. Die Produkte dienen der Gesundheit und fördern dasWohlbefinden, sind umweltfreundlich, kostengünstig und flexibel - undsie machen einfach Spaß. Erhältlich sind die Produkte in mehr als80.000 Einzelhandelsgeschäften in 45 Ländern. Um weitere Informationdarüber zu erhalten, wie SodaStream Wasser zu einer spannenden Sachemacht, folgen Sie uns auf Facebook(https://www.facebook.com/SodaStream), Twitter(https://twitter.com/SodaStreamUSA), Pinterest(https://www.pinterest.com/sodastreamusa/), Instagram(https://www.instagram.com/sodastreamusa) und YouTube(https://www.youtube.com/user/SodaStreamGuru) oder besuchen Siewww.SodaStream.com.Pressekontakt:Maayan NaveCorporate Global SpokesmanHead of Global CommunicationsMaayann@sodastream.com+972 50 363 5568Foto - https://mma.prnewswire.com/media/660503/SodaStream_photo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/330492/sodastream_international_ltd__logo.jpgOriginal-Content von: SodaStream International Ltd., übermittelt durch news aktuell