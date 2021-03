Frankfurt am Main (ots) -- Mehr Flexibilität: zuhause & unterwegs frisch gesprudeltes Wasser genießen & noch mehr Einwegplastik einsparen- Sprudeln im Doppelpack: neu designte 1-Liter Glas- & wiederverwendbare 1-Liter Kunststoffflasche bieten noch mehr Komfort- Überzeugt mit neuem, kompaktem Design & innovativer Zylinder-Technologie- Dreifach prämiert & ausgezeichnetFrankfurt am Main (ots) - Für Sprudelliebhaber startet der Frühling mit aufregenden Neuigkeiten, denn ab sofort zieht mit der neuen Wassersprudler-Generation "DUO" von SodaStream ein wahrer Alleskönner in die Küche ein. Das Besondere an der neuen DUO: Sie sprudelt gleich im Doppelpack - nämlich Glas- und Kunststoffflaschen! Sprudelfans können nun jederzeit in Sekundenschnelle selbst gesprudelte Getränke genießen, und das sowohl zu Hause als auch unterwegs. Dafür hat sich die weltweit führende Wassersprudlermarke eine ganz besondere Produktinnovation ausgedacht, die schon jetzt von einigen Testplattformen prämiert und ausgezeichnet wurde.Die DUO ist der erste SodaStream Wassersprudler mit dualem System, erstmals ergänzt sowohl durch eine neu gestaltete Glasflasche als auch durch eine wiederverwendbare BPA-freie Kunststoffflasche. Während die Glasflasche sich perfekt für die Nutzung zu Hause eignet, sorgt die praktische, wiederverwendbare Kunststoffflasche zusätzlich für Erfrischung "to go". Die DUO besticht nicht nur durch ihr duales System sowie die neue, innovative Quick Connect Zylinder-Technologie, sondern auch durch das neue, kompakte Design. Dank des neuen Sprudlers entfällt lästiges Sixpack-Schleppen und es können bis zu tausende Einweg-Plastikflaschen eingespart werden - ab sofort sowohl zuhause als auch unterwegs.Wer sich für die DUO entscheidet, hat nun nicht mehr nur zu Hause, sondern auch außer Haus immer eine prickelnde Erfrischung zur Hand. Einfach eiskaltes Wasser in eine der beiden mitgelieferten Flaschen füllen und nach eigenem Gusto aufsprudeln. Ob nur leicht, medium gesprudelt oder doch spritzig, die perfekte Sprudelstärke lässt sich ganz individuell dosieren, je nach Geschmack! Die DUO ist der erste SodaStream Wassersprudler mit dualem System, erstmals bestehend aus einer neu gestalteten 1-Liter Glasflasche sowie einer wiederverwendbaren, spülmaschinengeeigneten und BPA-freien Kunststoffflasche. Der clevere Mix aus Glasflasche für zu Hause und Kunststoffflasche für unterwegs bringt die Nachhaltigkeitsmission von SodaStream jetzt von den Haushalten auf die Straße und ermöglicht es Verbrauchern ab sofort, noch mehr Einwegplastikmüll einzusparen.Stylisches Design mit mehr FassungsvermögenDer Neuzugang überzeugt mit cleveren Details und setzt neue Maßstäbe in allen Bereichen: Mit einer Höhe von nur 44 cm ist die DUO der kompakteste Sprudler im SodaStream Sortiment und passt problemlos unter fast jeden Küchenschrank. Das hochwertige und edle Design verleiht ihr den besonderen Schliff und macht sie zum wahren Hingucker. Während der Korpus in glänzendem Edelstahl gehalten ist, überzeugen Gehäuse und Abdeckung in zwei verschiedenen Farben. In elegantem Schwarz oder strahlendem Weiß wird sie zum neuen It-Piece in jeder Küche."Wir freuen uns, mit der DUO eine neue Generation von Wassersprudlern einzuführen. Sie ist nicht nur optisch ein wahres Highlight, sondern sorgt mit der Kombination aus 1-Liter Glas- und Kunststoffflasche zudem für ultimativen Komfort, egal ob zuhause oder unterwegs. So bequem wie mit der DUO war Sprudeln noch nie!", so Julian Hessel, Marketing Direktor SodaStream Deutschland und Österreich.Ein weiterer Pluspunkt: Die mitgelieferten Flaschen sorgen dank dem Fassungsvermögen von je einem Liter für noch mehr prickelnd frischen Genuss, wo und wann immer man möchte! Die formschöne Glasflasche punktet mit neuem, stylischem Design und mit ihrer zeitlosen, klassischen Form ist sie ein schönes Accessoire auf jedem Esstisch. Auch die dazugehörige wiederverwendbare Kunststoffflasche überzeugt. Dank ihres geringen Eigengewichts ist sie ein idealer Begleiter für unterwegs und sorgt für gesprudelte Erfrischung "to go" - ob in Büro, Schule oder Fitnessstudio. Die Reinigung der Flaschen ist besonders einfach, denn sowohl die 1-Liter Glasflasche als auch die 1-Liter Kunststoffflasche sind spülmaschinengeeignet.Neue, innovative Quick Connect Zylinder-Technologie sorgt für vereinfachten Austausch des CO2-ZylindersMit der DUO stellt SodaStream die neu entwickelte und weltweit zum Patent angemeldete SodaStream Quick Connect Zylinder-Technologie vor - einen innovativen Mechanismus, der das Einsetzen des Zylinders erheblich vereinfacht. Sprudelliebhaber müssen dank des neuen pinken Zylindersystems den Zylinder nicht mehr einschrauben, sondern können ihn einfach und bequem einsetzen. Das neue System vereinfacht den Zylinderwechsel deutlich und sorgt für noch mehr Komfort. Mit nur einem Quick Connect Zylinder können bis zu 60 Liter Leitungswasser ganz einfach per Knopfdruck in frisch gesprudeltes Wasser verwandelt werden.Damit steht die prickelnde Erfrischung nicht nur allzeit griffbereit, sondern man spart zusätzlichen Platz für die Lagerung von Kisten und Sixpacks.Neue Generation von WassersprudlernMit der DUO definiert SodaStream ganz klar die neuste Wassersprudler-Generation: Maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Konsumenten, mit höchstem Komfort und noch mehr Einsparpotenzial von Einweg-Plastikflaschen. "Wir sind stolz darauf, mit dem innovativsten Sodastream Wassersprudler aller Zeiten den Konsumenten eine auf ihre Wünsche und Bedürfnisse maßgeschneiderte Lösung anbieten zu können. Mit dualem System, neuer Technologie zum vereinfachten Einsetzen des Zylinders und einer optimierten Größe. Der neue Wassersprudler bietet höchsten Komfort und lässt unsere Kunden ihr frisch gesprudeltes Wasser überall genießen, sowohl zu Hause als auch unterwegs. Das ist nicht nur praktisch, sondern ermöglicht Konsumenten außerdem noch mehr Einwegplastikmüll einzusparen", freut sich Nazli Schraven, Marketing Manager Product Management SodaStream Deutschland und Österreich, über die neue DUO. Auf diese Weise hilft die DUO den Konsumenten zu einer besseren, nachhaltigeren Welt und effektiv zum Schutz unserer Umwelt beizutragen.Produktinformationen:Wassersprudler DUOInkl. Glasflasche & Kunststoffflasche (1 L)60 L Quick Connect Kohlensäure-ZylinderTitan oder Weiß, UVP: 169,90 EURwww.sodastream.de/products/duoÜber SodaStream ®SodaStream ist eine Marke der SodaStream GmbH mit Sitz in Frankfurt. Sie gehört zur internationalen SodaStream Gruppe. 1994 brachte das Unternehmen den ersten Wassersprudler in Deutschland auf den Markt. Außer im heimischen Markt vertreibt der Weltmarktführer seine Produkte in 45 weiteren Ländern. In Deutschland sprudeln bereits Millionen von Haushalten ihre Getränke mit SodaStream selbst. Allein 2020 wurde mit SodaStream in Deutschland und Österreich über 2 Milliarden Liter Trinkwasser zuhause aufgesprudelt. Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen im Getränkebereich ist SodaStream seit Jahren Marktführer auf seinem Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test. Weitere Informationen stehen unter www.sodastream.de und www.facebook.com/SodaStreamDeutschland zur Verfügung.