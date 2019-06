SodaStream als Gastgeber bei Israels größtem Fasten-Brechen

Wien / Frankfurt / Tel Aviv (ots) - Wassersprudler aus dem "Island of Peace":Spannende Einblicke in das SodaStream-Konzept von "Wirtschaft & Frieden"Gemeinsam mit internationalen Botschaftern und den CEO's zahlreicherinternationaler Unternehmen zeigten rund 3.000 Israelis und Palästinenser, dassFrieden und Koexistenz im Nahen Osten möglich sind.Am Montag, den 27. Mai 2019, war SodaStream International LTD. Gastgeber desbereits dritten Ramadan Fasten-Brechens: Rund 3.000 Gäste nahmen an derfeierlichen Veranstaltung, der größten Fasten-Brechen Feier (Iftar) in Israelüberhaupt, im SodaStream-Werk in Rahat teil.Rahat, ein Beduinendorf 22 Kilometer von der Gaza-Grenze in der israelischenNegev-Wüste entfernt, ist seit 2015 Haupt-Standort von SodaStream, globalerWeltmarktführer bei Wassersprudlern. Dort arbeiten rund 2.000 Menschen allerReligionen und Nationalitäten - darunter Juden, Araber, Israelis undPalästinenser - Seite an Seite in Frieden und Harmonie. Bei SodaStream läuft dasWerk unter dem Namen "Insel des Friedens".Beim feierlichen Fasten-Brechen appellierte Daniel Birnbaum, internationaler CEOvon SodaStream, mit allem Nachdruck für Frieden und Koexistenz: "Warten Sienicht darauf, dass unsere Politiker endlich das friedliche Zusammenleben unsererVölker ermöglichen. Wir alle als Individuen sind dafür verantwortlich, dieHarmonie und den Frieden zwischen uns erlebbar zu machen - und zwar tagtäglich,nicht nur beim Iftar-Dinner. Die Tausenden Menschen, die heute Abend hiergemeinsam mit uns essen, sind das Licht, das die Dunkelheit besiegt; auchangesichts von Raketenfeuer und angespannten Zeiten."Der US-Botschafter in Israel, David Friedman, erklärte in seiner Rede: "Ich kannmir keinen besseren Ort vorstellen, um das Fasten-Brechen feierlich zu begehen,als hier bei SodaStream, wo Muslime, Juden und Christen jeden Tag friedlich undin Freundschaft zusammenarbeiten. Sie geben ein grandioses Beispiel fürfriedliches Zusammenleben. Und das ist der größte Segen Gottes für die ganzeMenschheit."Die Wertehaltung bei SodaStream stand den ganzen Abend hindurch im Mittelpunkt.Im Unternehmen werden diese Werte tagtäglich gelebt: SodaStream garantiertGleichberechtigung und gleichen Lohn ebenso wie gegenseitigen Respekt undWertschätzung auf allen Ebenen des Unternehmens sowie in dessen Zusammenwirkenmit der Außenwelt.Während der Fasten-Brechens bezeugten die MitarbeiterInnen des Unternehmensdiese Wertehaltung auf eindrückliche Weise und erzählten in ihren Worten diebesondere Geschichte der "Insel des Friedens". SodaStream berichtete auch überdie einzigartigen Produktionslinien, die von den Insassen des nahe Beer Shevagelegenen Gefängnisses betrieben werden: Die vor acht Monaten im Gefängnis vonElah nahe der SodaStream-Fabrik eröffneten Produktionslinien bieten denHäftlingen die Chance, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern undzugleich während ihrer Haft für sich und ihre Familien etwas dazuzuverdienen.SodaStream zahlt dafür die höchsten laut Gefängnisordnung erlaubten Löhne undbelohnt besonderes Engagement. Ein schöner Beleg dafür: Vier der Häftlinge, diebereits im Gefängnis in der Produktion arbeiteten, wurden inzwischen entlassenund sind nun bei SodaStream beschäftigt - zu gleichem Lohn und mit vollenSozialleistungen. Einer davon ist bereits ins Management aufgestiegen und leitetnach nur zwei Jahren im Unternehmen ein Team von 44 MitarbeiterInnen.Überdies kündigte SodaStream die Errichtung einer neuen Produktionslinie imBeduinendorf Kuseife (17.000 Einwohner) an - in einem Dorf, das unter 30 ProzentArbeitslosigkeit sowie 50 Prozent Arbeitslosigkeit bei Frauen leidet. DieProduktionslinie in Kuseife entsteht in einem Community Center und zieltspeziell darauf ab, die Arbeitslosigkeit von Frauen zu verringern. DieBeduinenfrauen werden dabei ermutigt, in einer freundlichen Umgebung und unterFrauen zu arbeiten; mit Arbeitszeiten, die es ihnen ermöglichen, gleichzeitigauch ihre familiären und traditionellen Bedürfnisse zu erfüllen.Als weiteres Zeichen der Unterstützung für die arbeitenden Frauen wird imSeptember 2019 eine kostenlose Kindertagesstätte in der Fabrik ("Peace Factory")eröffnet. Dort werden jüdische und arabische Kinder gemeinsam lernen, gemeinsamFeiertage feiern und damit eine neue Generation von Kindern entstehen lassen,die die Werte des Friedens und der Toleranz kennen und leben.Der Abend der Fasten-Brechen Feier stand unter dem Motto "Frieden". Die KöcheSegev Moshe und Jalal Salem (aus den Tel Aviver Restaurants Segev und Toto)erschufen sogar ein spezielles "Friedens-Dessert" für die Feier, und die Gästedurften ökumenische Auftritte auf Hebräisch und Arabisch genießen - vonKetreyah, Hitam Agashei und Bat-Ella.Die Gäste des Iftar kamen aus ganz Israel. Mit dabei auch alle MitarbeiterInnendes SodaStream Werks und der Unternehmenszentrale, sowieSodaStream-Führungskräfte aus aller Welt, Botschafter, Manager voninternationalen Unternehmen mit Sitz in Israel, der Bürgermeister von Rahat undlokale Vertreter aller Religionen.SodaStream, eines der erfolgreichsten Unternehmen in der Geschichte derisraelischen Wirtschaft, wurde kürzlich von PepsiCo für 3,2 Milliarden Dollarerworben. Das Unternehmen steht als Beweis dafür, dass Wirtschaft und humaneWertehaltung eng miteinander verbunden sind bzw. sein können.