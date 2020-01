Socket Mobile: Jetzt wird’s richtig interessant

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Socket Mobile, die im Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 31.01.2020, 01:30 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 1.63 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Socket Mobile einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Socket Mobile jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Socket Mobile. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Socket Mobile daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Socket Mobile von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Socket Mobile derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,13 USD, womit der Kurs der Aktie (1.645 USD) um -22,77 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,67 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,5 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Fundamental: Socket Mobile ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 1513,34 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 1942 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 74,12 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.